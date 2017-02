Tebas recuerda la "presunción de inocencia" de Hernández y el trabajo de LaLiga contra la violencia de género

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha pedido este viernes que "se respete la presunción de inocencia" del jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández, detenido esta madrugada por presuntamente agredir a su pareja, pero, en el caso de confirmarse los hechos, ha apuntado que no le gustaría tener trabajando a su alrededor "a alguien que haya podido cometer una atrocidad de ese tipo".

En declaraciones tras su comparecencia en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a la que ha sido citado para hablar de la compra de derechos del fútbol del Atlético y Getafe de 2007 por parte de Telemadrid y Caja Madrid, Tebas ha asegurado que desconocía la detención y que no tenía opinión al respecto.

"Hay que ver las circunstancias, los hechos. Siempre digo que hay que respetar la presunción de inocencia. Esto pasó de madrugada y estamos por la mañana y casi queremos una condena. Ya no hay que ser cautos, si no ser normales, esperar lo que diga el juez, lo que hay y lo que ha pasado. Hay que profundizar, ver la situación. Si ha ido una ambulancia y las lesiones son graves, es un tema muy preocupante", ha manifestado.

El presidente de LaLiga ha recordado que han realizado campañas de los colectivos contra la violencia de género, incluso "sacando pancartas en alguna temporada en el terreno de juego". "Es un terreno en el que estamos supersensibilizados. No cabe ninguna excusa para no trabajar y apoyar en la lucha contra esta cuestión. Todos los días nos encontramos con violencia de género y un país no puede encontrarse con esto", ha concluido.