La abogada de Torrijos, "muy satisfecha" con la sentencia, critica la "inquisitiva" instrucción de Alaya

El abogado de Fernando Mellet lamenta los nueve años "de sufrimiento" en una causa "que no tenía fundamento desde el principio"

La abogada del ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos se ha mostrado este miércoles "muy satisfecha" con la sentencia que absuelve a su cliente y al resto de acusados por las irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, pero ha criticado la "inquisitiva" instrucción realizada en esta causa que comenzó en el año 2009 la juez Mercedes Alaya.

En declaraciones a los periodistas tras conocer el fallo hecho público por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, la letrada de Torrijos, Encarnación Molino, ha asegurado que "esperaban" la sentencia, con la que están "muy satisfechos", pero ha aseverado que "eso no quita que tengamos que ser críticos", ya que "ha sido un procedimiento muy largo, muy duro, muy doloroso, que deja muchos daños colaterales".

"Ahora, ¿quién repara esos daños y todos esos perjuicios?", se ha preguntado la abogada, que ha opinado que "una justicia tardía no es justicia, no es una justicia al menos de calidad", señalando que "falta rigor y sensibilidad en la tramitación de los procedimientos". "El tiempo de la vida real no es el tiempo de los juzgados", ha puesto de manifiesto.

"FANTASMAS"

Por todo ello, ha insistido en cuestionar "quién repara ahora todos estos años de sufrimiento para todas estas personas inocentes", una cuestión que "nos debemos de preguntar, con independencia de que estamos satisfechos con el fallo, pero es un fallo que ha costado mucho tiempo conseguirlo", ha afirmado Encarnación Molino.

"Ha sido una instrucción innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había", cuando "las cosas eran mucho más claras y sencillas", por lo que ha mostrado su confianza en que "esa realidad se describa en la sentencia" dictada por la juez Yolanda Sánchez Gucema.

Para finalizar, ha informado de que ya ha podido hablar con Torrijos para darle a conocer el fallo y ha asegurado que "está encantado, lógicamente", pues "ha sufrido mucho con este procedimiento y ahora está contento con el resultado".

EL ABOGADO DE MELLET: "CON LA SENTENCIA SE HACE JUSTICIA DE VERDAD"

De su lado, el abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, José Manuel Carrión, ha dicho estar "muy contento" con la sentencia porque, "durante todo este periodo, Fernando ha estado sufriendo mucho las consecuencias de una instrucción que no se ha hecho correctamente y sobre sustentos que están equivocados, erróneos".

"Han sido nueve años de sufrimiento para este hombre, y nueve años en una causa que no tenía fundamento desde el principio, lo veníamos diciendo en innumerables ocasiones, y por lo tanto entendemos que con la sentencia de hoy se hace justicia y se hace justicia de verdad", ha valorado.

Por su parte, al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, que es una de las diez personas absueltas por la juez, se ha mostrado "eufórico" con el fallo tras una instrucción que "ha sido demasiado larga", motivo por el que, en su momento, se alegó "una posible subsidiaria atenuante de dilaciones indebidas".

"En la mente de todos los acusados y sus defensores estaba en el desarrollo del juicio que esto debería acabar como ha acabado, con la absolución de todos", ha manifestado Piñero, que ha aseverado que no le ha gustado la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya. "No sé por qué se empieza ni por qué se toma esto con tanta intensidad en aquel momento para durar después ocho años", ha afirmado.

Al hilo, ha manifestado que, "desde el principio, el convencimiento mío es que no había nada, pero es que respecto a los demás no había nada tampoco, como al final se ha confirmado, lamentablemente al cabo de ocho años".

"CALVARIO"

El abogado de Jorge Piñero, José Joaquín Gallardo, ha dicho a los periodistas que, finalmente, "se ha hecho justicia", tachando de "lamentable" el "derroche de medios empleados en un asunto que se vislumbraba desde el inicio que no tenia consistencia penal".

"Afortunadamente y gracias a Dios, finalmente y después de tantas y tantas dilaciones, después de tantísimos y tantísimos miles de folios, se ha hecho justicia, y yo me alegro especialmente por el valor justicia y muy en concreto por mi compañero de profesión, que ha padecido todo un calvario de manera incomprensible", ha aseverado Gallardo.

A su juicio, "hoy es día de celebrar el que finalmente se haya impuesto la justicia, y yo felicito a quien ha dictado la resolución, a quien ha juzgado este asunto, porque nos ha hecho volver a confiar en la justicia tantos años después".