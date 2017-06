Torrijos, satisfecho, señala que el caso, "rodeado de intereses políticos", le ha causado un "daño irreparable"

Etiquetas

El ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos ha manifestado su "satisfacción y alegría" después de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla lo haya absuelto por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, un fallo que "llega tarde" y demuestra su "completa inocencia" ante un caso rodeado de "evidentes intereses políticos" y "acusaciones infundadas".

En un comunicado remitido a Europa Press, Torrijos señala que la sentencia "corrobora y acredita" lo que desde el principio de este proceso ha venido defendiendo, como es su inocencia y que todas sus actuaciones relativas a este asunto "siempre estuvieron guiadas por la búsqueda del interés general".

"Tras ocho años de soportar calumnias de todo tipo, acusaciones infundadas y un feroz juicio paralelo que han ocasionado un daño irreparable a mi persona, los tribunales me dan la razón y confirman lo que he expuesto, de manera firme y clara, antes y durante la instrucción y las sesiones del juicio: que no tuve nada que ver con ningún supuesto amaño de aquel concurso público ni con venta fraudulenta alguna", recalca.

Por ello, celebra que, "a pesar de la presión mediática y de los evidentes intereses políticos que han rodeado esta causa desde su inicio, la verdad se haya abierto paso finalmente", como considera que ya ocurrió anteriormente en otros procesos judiciales a los que se ha tenido que enfrentar y de los que también ha salido absuelto, "pagando con ello un altísimo precio que de ningún modo se verá resarcido suficientemente".

Reitera que si defendió la opción de un concurso público para la venta de esos suelos, frente a la de la subasta "al mejor postor", fue para evitar un "nuevo pelotazo urbanístico" en la ciudad. Afirma que se trataba de una decisión basada en "criterios sociales", que obedecía a una posición política de Izquierda Unida, "la de no favorecer la especulación y, mucho menos, con suelo público".

Esto, según recuerda, "no sólo contó con los avales técnicos necesarios, sino que recibió, además, el apoyo de todos los grupos políticos presentes, en aquel entonces, en el Consejo de Administración de Mercasevilla --PSOE, PP, PA e IU--".

Por último, ha agradecido las "innumerables muestras de ánimo, solidaridad y cariño" que ha recibido a lo largo de estos ochos años por parte de todas las personas que "siempre" confiaron en su inocencia y que "nunca dejaron de apoyarme en estos momentos tan difíciles y dolorosos".