UE y Marruecos señalan la "vitalidad" de su asociación tras el aval del TUE al acuerdo denunciado por el Polisario

La Unión Europea y Marruecos han señalado la "vitalidad" de la asociación que comparte, tras el visto bueno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al acuerdo comercial sobre productos agrícolas y pesqueros que la propia justicia europea anuló el pasado año al concluir que se aplicaba indebidamente en el territorio del Sáhara occidental.

"Las dos partes confirman la vitalidad de esta asociación privilegiada y pretenden trabajar activamente en su desarrollo en todos los campos de interés mutuo", reza la declaración conjunta firmada por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y el ministro de Asuntos Exteriores y cooperación marroquí, Salahddine Mezouar.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo expone que el pueblo saharaui debe ser considerado "un tercero" que puede verse afectado por el acuerdo comercial y constata que el Sáhara occidental "no parece que haya manifestado su consentimiento" a que el convenio se aplique en su territorio.

Sin embargo, concluye que "no se ha demostrado" que sea "fruto" de los acuerdos de asociación y de libre comercio firmados por la UE con Rabat el hecho de que ciertas de sus cláusulas se hayan "aplicado 'de facto' en algunos casos" a productos saharauis.

"Una supuesta voluntad en ese sentido de la Unión implicaría admitir que ésta ha querido ejecutar los acuerdos de modo incompatible con los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados y de la exigencia de buena fe que se desprende del Derecho Internacional", ha argumentado el TUE, en un pronunciamiento tramitado por el procedimiento acelerado a instancias de los Veintiocho.

De este modo, el tribunal considera que el Frente Polisario "no está afectado" por la decisión del bloque comunitario de sellar un acuerdo comercial con el reino alauí, por lo que, además de anular la sentencia en primera instancia, declara la "inadmisibilidad" del recurso del Frente Polisario por "falta de legitimidad".

La UE y Marruecos "toman nota" del pronunciamiento, según la declaración conjunta distribuida horas después de la sentencia, y se disponen a examinar "todas las implicaciones posibles" del fallo.

Además, trabajarán de la mano en todos los asuntos que afecten a la aplicación del pacto comercial, en el marco de la asociación privilegiada y de los mecanismos previstos para ello, concluye el texto.

El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo ha advertido de que la sentencia del TUE "confirma sin ambigüedades que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio marroquí", por lo que ha instado a la Comisión Europea "y en particular a España" a adoptar las medidas "inmediatas" necesarias para garantizar que los recursos saharauis no sean explotados por Rabat.