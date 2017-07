UGT pide "responsabilidades políticas" después de que un juez declare nulo el despido de un mando policial de Palma

Etiquetas

FeSP-UGT ha exigido este lunes "responsabilidades políticas" al Ayuntamiento de Palma después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma haya declarado nulo el despido del ex comisario de la Policía Local Miquel Pericás.

En un comunicado, el sindicato reclama "un cambio de rumbo" ya que el despido "fue totalmente arbitrario y carente de motivación".

En la sentencia el juez declara nulo el cese del mando policial por desviación de poder y condena al Ayuntamiento a pagar las cantidades no percibidas y a las costas del proceso, estimando las peticiones que realizaron los servicios jurídicos de la FeSP-UGT en defensa del perjudicado, afiliado al sindicato.

Para la organización sindical, lo ocurrido "constata" que "la regidora del Área de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, hace y deshace en la Policía Local sin seguir criterios objetivos ni todos los trámites necesarios en cualquier Administración".

Según UGT, la gestión de Pastor ha creado "un ambiente de trabajo de desconfianza y desasosiego, ya que el tratamiento que ha dado al proceso judicial abierto por presunta corrupción en la Policía Local ha transmitido a la sociedad que todos los funcionarios son sospechosos de haber participado en presuntos actos de corrupción".

"La gestión de esta regidora está basada en vender humo, escondiendo detrás de titulares una inoperancia palmaria. Además, se está constando en los tribunales que su actuación adolece de fundamentos jurídicos", ha protestado el sindicato.

UGT DEFIENDE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE CORT

En esta línea, FeSP-UGT ha calificado como "absolutamente bochornoso" oír "que los responsables de las sentencias desfavorables son otros, como si la regidora no tuviese ninguna responsabilidad en la actuación de la Administración". De este modo el sindicato critica que la regidora haya "arremetido" contra los servicios jurídicos del Ayuntamiento por "no saber defender el cese del comisario Pericás".

Ante esto, la organización sindical ha recalcado que la sentencia acredita que el cese fue "arbitrario y discrecional" y constata "que se produjo una desviación de poder" desde el área de Pastor. Al respecto, han recordado que tanto la actual regidora como el ex director del área, Martí Capó, "en sede judicial no supieron justificar por qué no estaba motivado el cese".

PIDE A NOGUERA QUE "SE IMPLIQUE"

Finalmente, UGT ha cuestionado "si esta gestión está amparada por el nuevo alcalde", Antoni Noguera, y le ha pedido que "se implique en solucionar la problemática, a diferencia de lo que ha hecho Hila, que, o bien no supo, no quiso o no pudo corregir las tropelías de Pastor".

Además, UGT ha pedido que "se asuman responsabilidades políticas ante la más que demostrada arbitrariedad" en la gestión de Pastor y "que no se malgaste más dinero público recurriendo sentencias bien fundamentadas puesto que el Ayuntamiento ya ha sido condenado a pagar las costas procesales y a resarcir las retribuciones dejadas de percibir por el Comisario que fue cesado ilegalmente".