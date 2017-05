UPN exige a Barkos y Geroa Bai que "se dediquen a preparar su defensa y dejen de echar la culpa a los demás"

Etiquetas

El vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren, ha demandado a Geroa Bai y a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que "se dediquen a preparar su defensa, que falta les hace" y "se dejen de echar la culpa a los demás de lo que sólo y exclusivamente ella es responsable".

Así se ha pronunciado Arizcuren después de que Geroa Bai haya pedido que el Tribunal de Cuentas investigue a los exalcaldes de Pamplona Yolanda Barcina y Enrique Maya por el pago de dietas en el Ayuntamiento de la capital navarra.

El dirigente regionalista ha criticado que la coalición "intenta confundir a la opinión pública" por "nerviosismo" teniendo en cuenta "la situación en la que se encuentra la presidenta del Gobierno" y ha defendido que "si se demuestra que Uxue Barkos ha engañado al Ayuntamiento la única responsable será ella".

Además, Arizcuren ha desmentido "la afirmación realizada por los portavoces de Geroa Bai que una vez más se han erigido en los propios jueces de su propia acusada", ya que "lo que han dicho que se ha demostrado, no está demostrado nada". "En un auto del 29 de abril del Tribunal de Cuentas se dice claramente que Uxue Barkos es acusada y, además, declara que se reúnen los requisitos de individualización exigidos por el artículo 56 de la ley 7/1988", ha argumentado.

Por lo tanto, ha remarcado, "por mucho que se empeñen, no se juzga ni al Ayuntamiento, ni a Maya, ni a Barcina, ni a UPN, ni al sistema, se juzga exclusivamente a Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra". "El sistema de cobros no es lo que se está juzgando. Se está juzgando si Barkos cobró o no indebidamente", ha incidido.

Para el vicepresidente regionalista, "las críticas realizadas precisamente en este momento del procedimiento, sólo se pueden explicar desde la desesperación y el propio nerviosismo en el que están sumidos tanto la presidenta como los señores de Geroa Bai". En su opinión, "es incomprensible culpabilizar a todos de lo que sólo ella es responsable".

"A Barkos se le investiga porque se sospecha que la actual presidenta del Gobierno de Navarra pudo abusar fraudulentamente para cobrar fondos públicos de forma indebida y ese es el motivo de la causa y el motivo por el cual va a ser juzgada", ha subrayado Arizcuren, para agregar que "la desesperación y el nerviosismo les lleva a cambiar la estrategia a la desesperada y culpabilizar a UPN de todo lo que ocurre", algo que "no es nuevo".

En este sentido, ha declarado que "cuando se ha manifestado la Policía Foral, culpa de UPN; cuando han pegado un sablazo fiscal a las clases medias y trabajadoras, también es culpa de UPN"; y que "si Barkos al final se demuestra que cobraba mal, seguramente que la culpa también se la echen a UPN".

Finalmente, Arizcuren ha destacado que desde la formación regionalista "hemos sido prudentes en todo momento con este caso, de hecho, ni hemos pedido la comparecencia de Barkos, ni una comisión de investigación, cosa que sí hubiesen hecho ellos si fuese al revés". "Nosotros hemos sido prudentes y hemos dicho que quien tiene que determinar si algo es justo o no, si está bien cobrado o no, debidamente o indebidamente, es el Tribunal de Cuentas, no es UPN y no es Geroa Bai", ha concluido.