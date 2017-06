UPN pide a Barkos y al cuatripartito que "respeten y acaten" la decisión del Supremo sobre el caso Alsasua

Etiquetas

Considera "urgente" que "se retracten de todos los ataques proferidos contra las decisiones judiciales que no les son favorables"

UPN ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y a los representantes del cuatripartito que "respeten y acaten las decisiones del poder judicial por elemental sentido democrático", una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo que declara a la Audiencia Nacional competente para investigar el ataque sufrido por dos guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua el pasado 15 de octubre de 2016, al entender que se trata de un delito de terrorismo.

"La crítica a las decisiones judiciales es perfectamente admisible y forma parte de la libertad de expresión pero cuando la descalificación de las decisiones judiciales se lleva a cabo de forma reiterada por los cargos públicos, y sin la menor muestra de aceptación y respeto de los autos y sentencias, esta actitud es profundamente antidemocrática", ha criticado la formación.

Los regionalistas han reprochado que en este caso "el Gobierno de Barkos no dudó en ponerse del lado de los agresores" y han asegurado que la presidenta "lejos de respetar los autos judiciales emitió su particular sentencia expresando que para el gobierno los hechos no constituyen delito de terrorismo".

"También que se sucedieron diversas iniciativas parlamentarias impulsadas por los grupos que forman parte del Gobierno en las que se reiteraban los intentos de suplantar y despreciar las resoluciones judiciales en este asunto", han recordado.

A juicio de UPN, "llueve sobre mojado, pues recientemente el TSJN tuvo que salir al paso de las descalificaciones insultantes proferidas por el cuatripartito sobre otra sentencia desfavorable para los intereses de estos grupos políticos".

UPN ha destacado que "en democracia la función de juzgar corresponde en exclusiva a los jueces y el resto de poderes públicos deben someterse a las mismas, mostrar respeto y acatamiento y abstenerse de simular juicios paralelos".

Por ello, considera "urgente" que Uxue Barkos y el cuatripartito "depongan esta actitud antidemocrática y se retracten de todos los ataques proferidos contra las decisiones judiciales que no les son favorables".

"De otro modo, el exceso de soberbia y autoritarismo y el desprecio por la separación de poderes que estas actitudes encierran les sitúan fuera de una elemental consideración democrática", han concluido.