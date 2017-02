Urbán cree que Iglesias no debe dar un paso atrás si no ganan sus documentos: "Todos somos necesarios"

Etiquetas

Apuesta por la "desobediencia" en Cataluña si el Gobierno central no pacta un referéndum con la Generalitat

El eurodiputado de Podemos y cabeza de lista de los anticapitalistas al Consejo Ciudadano Estatal, Miguel Urbán, ha opinado este martes que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, "no tiene que dar un paso atrás" si sus documentos no resultan los más votados en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. "Todos somos necesarios", ha añadido.

"En Vistalegre nos dijeron algunos que si no ganaban nuestros documentos diéramos un paso atrás, y no. Todos somos muy necesarios, pero tenemos que construir una organización donde no seamos imprescindibles ni Teresa (Rodríguez), ni Iñigo (Errejón), ni Pablo (Iglesias)", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Urbán ha recordado que Iglesias ya avisó --"con Íñigo de la mano"-- en la primera Asamblea Ciudadana de Vistalegre, en 2014, que daría un paso atrás si no tenía el respaldo de los inscritos.

El responsable 'morado' ha hablado de la situación interna de Podemos, que ha achacado a la gestión que se realizó en Vistalegre I. "Se instauró una política de enemigos internos, una cultura de competitividad y no de cooperación", ha explicado.

"Estamos recogiendo parte del producto del primer Vistalegre. Esto ha derivado en un enfrentamiento donde la política no ha quedado clara para la gente. Tenemos un reto para esta Asamblea de quitar esa cultura política, tener más responsabilidad colectiva y salir juntos con un plan", ha manifestado.

Así, ha señalado que "el reto es cómo dejar de ser maquinaria de guerra para ser un poco más un movimiento", vocación con la que nació la organización. "Eso permite no solo arreglar las cosas, sino salir fortalecidos", ha añadido.

Para ello, cree que Podemos debería descentralizarse para "aminorar la dependencia de la organización de muy poca gente". "Hay que dar más poder a las bases y los círculos. Animo a la gente a participar. Es importante que decidan que dirección vamos a tener en Podemos", ha explicado.

PODEMOS NECESITA REINVENTARSE EN "ALGUNOS ASPECTOS"

"No creo que vaya a ganar Íñigo (Errejón) o Pablo (Iglesias), tiene que ganar Podemos. No hay que ver esto como una telenovela de amigos que rompen y lo dejan. Si creo que los portavoces hemos podido fomentar esa situación. Se ha podido simplificar y ha llevado a una situación errónea", ha lamentado.

Urbán ha descartado que Podemos necesite una refundación pero cree que lo que toca es "reinventarse en algunos aspectos". "Hay que valorar lo conseguido. Nadie está tirando por la borda unos datos históricos. Vinimos a mover ficha y pateamos el tablero, pero no podemos quedarnos como estamos", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que existen una serie de "debates políticos" que deben realizarse en el partido: cómo hacer oposición en las plazas y las instituciones, cómo se ocupa el espacio electoral "que ha dejado huérfano" la Gestora del PSOE y cómo "parar al gobierno tripartito de los recortes".

SORPRENDIDO DE QUE MAS SEA JUZGADO POR EL 9N Y NO POR EL 3%

Por otro lado, ha hablado sobre el juicio a los responsables políticos por la consulta soberanista del 9N, y se ha mostrado sorprendido de que el expresidente de la Generalitat Artur Mas este siendo juzgado "porque la gente vote y no por el 3%".

Urbán cree que "no puede ser delito poner unas urnas para que la gente vote y decida" y ha lamentado que las cuestiones en política, como en este caso, se resuelvan en los tribunales y no "en la vida política".

Así, ha apostado por un "referéndum pactado en Cataluña" entre el Gobierno central y el autonómico, como ha sucedido en Quebec y Escocia. "Sería un tremendo error por parte del Gobierno español que no se pactara. Tienen que poder votar, es un deseo mayoritario", ha lamentado.

Con todo, si no se llegara a un acuerdo, Urbán ha dicho que "la justicia está por encima de la ley", y que "la desobediencia ha permitido avanzar en la mayoría de los casos". "Algunos pensamos que hay que desobedecer e ir más allá de lo que nos permiten", ha apostillado.