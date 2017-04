CANAL. EL JUEZ VELASCO RECABA INFORMACIÓN SOBRE 60 PERSONAS ANTES DE DECIDIR SU IMPUTACIÓN EN EL `CASO LEZO´

Etiquetas

El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha recabado información y documentos sobre un total de 60 personas relacionadas con el `caso Lezo´, para estudiarlos antes de decidir sobre su imputación.Los nombres de esas 60 personas aparecen en un auto remitido este lunes a las 10.30 horas por el magistrado a los registros de la propiedad para embargar los bienes de algunos de ellos. El auto cita un mandamiento del 18 de abril por el que se explica que se están realizando diligencias previas por la presunta comisión de delitos sobre esas seis decenas de personas, entre las que hay imputados y no imputados. En el listado aparece el nombre el exministro Eduardo Zaplana, que, según indicaron fuentes jurídicas, no está imputado en el caso, aunque el juez ha solicitado información sobre su actividad, como ha hecho con muchas otras personas. También figura el nombre del empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, y del que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y también imputado en la trama `Gürtel´, Alberto López Viejo. En el sumario del caso constan las grabaciones de conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, en las que hablan de la gestión de fondos y de la marcha de las investigaciones judiciales que afectaban al expresidente de la Comunidad de Madrid.Zaplana desmintió este sábado a través de un comunicado cualquier relación mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". Además, fuentes cercanas al exministro de José María Aznar aseguran que no tiene noticia alguna del juzgado que dirige el juez Velasco, ni ha recibido citación alguna para comparecer en el juzgado. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil, González proponía a Zaplana "montar una estructura financiera" a través de un despacho de abogados uruguayos especializado en inversiones en paraísos fiscales y comprar una empresa que le garantizaría el control de la patente de un producto de desinfección de agua.En el auto de embargo, el juez explica que tiene diligencias abiertas sobre estas 60 personas, entre las que hay imputados y no imputados. Se trata de Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan Caballero, Edmundo Rodríguez Sobrino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir, Jesús Arranz Monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer y Luis Vicente Moro. Además, están en ese listado el padre del expresidente madrileño, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pilar Pazos Bejarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rocío Bonet Cabero, Leticia Bonet Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez, María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.El juez ya ha tomado declaración a la docena de imputados que fueron detenidos la pasada semana, al presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals, y al director de ese mismo periódico, Francisco Maruenda, y a cinco testigos más.