CATALUÑA. LA VICEPRESIDENTA GARANTIZA QUE EL REFERÉNDUM “NO SE VA A CELEBRAR Y ACUSA A SUS PROMOTORES DE “PRECINTAR” LA DEMOCRACIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, garantizó este martes que el pretendido referéndum de autodeterminación en Cataluña “no puede celebrarse y no se va a celebrar”. En este sentido, acusó a sus promotores de “invocar la revolución” dando “precinto a la democracia”.Así lo expuso en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al dar respuesta al senador del Grupo Parlamentario Catalán Josep Lluis Cleríes y al parlamentario de ERC Miquel Estradé, que se interesaron por si el Gobierno pretende precintar escuelas si hay urnas en Cataluña en la eventual convocatoria de un referéndum en Cataluña.La respuesta “oficial” de la vicepresidenta a qué piensa hacer el Gobierno “con motivo de la próxima celebración de un referéndum”, fue que esta convocatoria “no puede celebrarse y no se va a celebrar”, porque “España es una democracia y la ley se cumple”. “Referéndum o referéndum, eso es lo que ustedes entienden por diálogo”, recriminó Sáenz de Santamaría, al tiempo que añadió que el diálogo para el Ejecutivo de Mariano Rajoy no es una “operación”, sino una “convicción”."NO RECONOCEN LA LEGITIMIDAD" DE LA JUSTICIADicho esto, la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales aseveró que España es un país “democrático con leyes” y que, por ende, “lo antidemocrático es no cumplir la ley y no reconocer la legitimidad de los tribunales”. Aseguró que el Gobierno “nunca” abdicará de sus responsabilidades y en este momento sigue con preocupación la “tensión” y la “radicalidad” a la que está sometida la sociedad catalana por culpa de la gestión de los dirigentes políticos de la Generalitat.Por su parte, Cleries aseguró que su partido cree en la ley, pero "no en la ley del más fuerte”. “¿Qué lecciones nos quiere dar cuando su Gobierno no cumple con 34 sentencias contrarias que tiene en el Constitucional y en el Supremo y con las leyes que no le interesan?”, le preguntó.“Nos han querido humillar, han atacado la dignidad del pueblo de Cataluña”, señaló, antes de incidir en que el Gobierno central se dedica a “perseguir” a los “demócratas” por sus ideas y son los responsables de “presionar” a la Justicia."MALTRATADOS Y PERSEGUIDOS"Abundó en que los ciudadanos de Cataluña se sienten “maltratados y perseguidos” y sin representación por un Gobierno que es “intolerante”, “no escucha ni dialoga y utiliza la amenaza y la Justicia de forma partidista”.En su respuesta al senador Estradé, de ERC, la vicepresidenta abundó nuevamente en que “España es una democracia y la ley se cumple” y le echó en cara que no crea “en la ley, en el Estado de Derecho y en la democracia”.“No me extraña, porque las convicciones democáticas de su partido han quedado desmontadas con las revelaciones del senador Santiago Vidal”, manifestó Sánez de Santamaría, para quien no tiene sentido que pida explicaciones una formación que no explica “por qué un señor de su partido presume de cometer ilegalidades”.En su réplica, Estradé defendió que la historia de Europa de los últimos 50 años muestra que “cada vez que cualquier ley ha entrado en convlicto con el deseo mayoritario de un pueblo de votar y ejercer su libertad, la que ha salido perdiendo siempre ha sido la ley y la libertad se ha abierto paso”.“Sin derechos no hay libertad y sin libertad no hay democracia”, espetó la vicepresidenta, para a renglón seguido decir a Estradé que cuando alguien “presume de saltarse la ley e invocar a la revolución, el que está dando precinto a la democracia” es él y sus compañeros independentistas.