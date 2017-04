(VÍDEO) EL GOBIERNO, A PODEMOS: “EL CÓDIGO PENAL HAY QUE MODIFICARLO CON MUCHO CONSENSO”

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en el teléfono 667154701). - Tras la propuesta de Podemos de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal para salvaguardar la libertad de expresión (AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 y 667154701)El Gobierno replicó hoy a Podemos que una posible modificación del Código Penal, tal y como pide este partido para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, ha de hacerse “con mucho conocimiento de causa y mucho consenso y no moverse por las circunstancias del momento”, en referencia a las últimas sentencias contra tuiteros o raperos por delitos de esta índole.Así lo expuso, en una entrevista en Servimedia, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, después de que la formación morada registrase una proposición no de ley para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo con el fin de proteger la libertad de expresión. “Algunos pretenden hacer de esto un debate sobre la libertad de expresión y no lo es; es sobre el ejercicio de la libertad de expresión cometiendo un delito que está en el Código Penal”, sentenció Méndez de Vigo, para acto seguido defender que “este tipo de debates nunca hay que tenerlos en caliente, sino sosegadamente”. "ATROCIDADES" EN LAS REDES SOCIALES El portavoz del Gobierno advirtió de que “los Códigos Penales hay que modificarlos con mucho conocimiento de la causa y mucho consenso y, por tanto, no moverse por circunstancias del momento”, al tiempo que mostró su “preocupación” por la utilización de las redes sociales para “insultar, vejar y menospreciar” a las personas. “Me gustaría que el debate también fuera por ahí y que a la gente que utiliza las redes para decir verdaderas atrocidades que se les dijera que no deben hacerlo porque eso va en contra de la convivencia”, arguyó el también ministro de Educación tras las últimas condenas a tuiteros y raperos por enaltecimiento del terrorismo. Méndez de Vigo tácitamente se refería de esta forma al caso de Cassandra Vera, condenada recientemente por la Audiencia Nacional a un año de prisión por humillación a las víctimas del terrorismo por unos comentarios satíricos que publicó en Twitter sobre el atentado de ETA contra Carrero Blanco en 1973 y al del rapero Valtonyc, al que se le impuso condena de 3 año y 6 meses de prisión por calumnias e injurias contra la Corona y loar a ETA en sus canciones.