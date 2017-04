ERC VOLVERÁ A PEDIR EN EL CONGRESO QUE EL ESTADO PIDA PERDÓN A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Etiquetas

ERC volverá a defender en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que reclama que el Estado pida perdón a las víctimas del régimen franquista reconociendo que se perpetraron "crímenes de guerra" y se repare de forma efectiva a todas las personas que los sufrieron.La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el portavoz, Joan Tardà. El Gobierno ya vetó la tramitación de una iniciativa similar argumentando que su aprobación alteraría la previsión presupuestaria, y por eso en esta ocasión ERC ha incluido una disposición adicional para que entre en vigor al mismo tiempo que los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente, de forma que su inclusión pueda estar prevista y el Ejecutivo "no tenga excusas". ERC recuerda que en 2004 el PSOE respaldó una iniciativa de su partido en la que se reclamaba, entre otras cosas, la anulación de los juicios franquistas, y a ello se comprometió la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el mismo lugar donde fue fusilado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys. Sin embargo, en 2007 el Gobierno presentó una ley que fue un "gran fraude" y de ello se dieron cuenta después también algunas de las formaciones políticas que la habían apoyado. Esa ley, denunció, "blindó el modelo español de impunidad", no ha reparado a las víctimas y y ha hecho "imposible" anular los juicios de tribunales franquistas.Por tanto, concluyó, la ley "no es homologable" a las aprobadas por otras sociedades que también han padecido regímenes fascistas, totalitarios o dictatoriales, por ejemplo Alemania, donde se anularon todas las sentencias de tribunales nazis y el Estado pidió perdón a las víctimas del nacionalsocialismo. El Estado español, subrayó, no ha reconocido responsabilidades por la utilización de mano de obra esclava en obras públicas y privadas, por los bebés robados durante decenios o por la "inhibición" de las administraciones en la localización y exhumación de las fosas comunes.ERC espera que todas las formaciones que en su día respaldaron a ERC en esas peticiones respalden ahora la proposición de ley, y que la correlación de fuerzas en el Parlamento permita su aprobación una vez que el Gobierno no tiene "excusas" para vetar su tramitación. Denunció de forma particular el "autoodio" que impide al PSOE reconocer el error de esa ley, y aseguró que como republicanos los dirigentes de ERC viven "con dolor" la transición de ese partido desde sus posiciones en 2004 a las actuales, contrarias a lo que ha defendido la socialdemocracia en Europa. "Estamos enterrando a los hijos de los fusilados", denunció Tardà, sin haberles proporcionado siquiera la garantía de que sus juicios serían anulados y sus seres queridos serían reconocidos como víctimas.