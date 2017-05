Van den Eynde advierte al Comité Ejecutivo del PP que "no va a dejar" que se "pisoteen" sus derechos

Etiquetas

Mantiene que el acuerdo del Comité para sustituirlo como portavoz del grupo es "nulo" pero está dispuesto a que un abogado externo lo determine

El portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, insiste en que el Comité Ejecutivo del PP "no es competetente" para relevarle en el cargo y le ha advertido que "no va a dejar" que se "vulneren" y "pisoteen" sus derechos en el intento de "vendetta" y de que, a su juicio, está llevando a cabo contra él la actual Dirección regional.

"Mis derechos no los pisotea nadie: ni como ciudadano, ni como militante de base de un partido, ni como cargo institucional. Así que lo pueden tener ya muy claro", ha avisado Van den Eynde al Comité Ejecutivo regional del partido que el pasado jueves acordó relevarle en su cargo para otorgárselo a la actual presidenta del partido y del grupo parlamentario, María José Sáenz de Buruaga.

Así lo ha dicho este lunes Van den Eynde en una rueda de prensa en la que ha defendo de forma oficial postura que ha expresado ya durante el fin de semana a través de las redes sociales, en las que ya había insistido en que la capacidad para relevarle en el cargo la tiene el grupo parlamentario, no el Comité Ejecutivo del partido.

"Es como si el Comité Ejecutivo decide que me cambie de piso", ha ironizado Van den Eynde, quien ha avisado a los integrantes de ese órgano del partido --la mayoría afines a Sáenz de Buruaga-- que "si han creído que se han cobrado una pieza" --la suya-- "han vendido la piel del oso antes de cazarlo".

Van den Eynde, que ha asegurado que no ha recibido notificación escrita ni verbal por parte del Comité de dicho acuerdo, ha aclarado que no tiene "especial interés" en "aferrarse" a su cargo y, de hecho, ha asegurado que lo pone "a disposición, cuando quieran" pero --ha añadido-- "del grupo parlamentario", no del Comité.

Y respecto a la confianza manifestada el pasado viernes por Sáenz de Buruaga de que los diputados acatasen la decisión del Comité, que a su juicio es de "obligado cumplimiento", con "lealtad" y "disciplina" y no con "rebeldía", Van den Eynde ha opinado que en su actitud "no hay ninguna rebeldía" dado que --ha insistido-- el órgano que ha tomado esa medida no es competente para hacerlo.

Y es que, según ha recalcado, tanto los Estatutos como el reglamento del partido establecen que al portavoz es nombrado y cesado por el grupo parlamentario, no por el Comité, y por tanto cree que si el de dicho órgano del partido sobre la Portavocía es tal y como se ha dado a conocer es "nulo de pleno derecho".

INFORME EXTERNO

A pesar de ello de tener "claro" que esto es así, ha anunciado que propondrá a la consideración del grupo parlamentario la idea de encargar un informe jurídico externo para que determine si su interpretación es la correcta.

También se ha mostrado abierto a que el grupo parlamentario vote acerca de su relevo en la Portavocía, aunque ha considerado que esto es algo que ya se ha producido dado que en una reunión se propuso a los diputados firmar un documento en que se planteaba este cambio, el cual no salió adelante, según ha apuntado, al ser firmado solo por cuatro de los trece integrantes, entre ellos Sáenz de Buruaga.

A pesar de ello, Van den Eynde ha afirmado que por él la votación acerca de su permanencia como portavoz del grupo "se podría efectuar todos los lunes" (día de la semana en que se celebran los plenos del Parlamento).

NIEGA EL "BLOQUEO" DEL GRUPO A LA ACCIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO

Por otra parte, ha negado que desde el grupo popular se esté llevando a cabo "un bloqueo" de la acción y la estrategia política de la nueva Dirección regional salida del Congreso del partido.

"Aquí hace mucho tiempo de lo que se habla es de cargarse a Van den Eynde y de quítate tú que me pongo yo, pero de estrategía no han oído hablar en ningún caso", ha aseverado el portavoz, quien ha denunciado "falta de colaboración" de la Dirección regional con el grupo parlamentario.

De hecho, ha asegurado que Sáenz de Buruaga no asiste desde hace ya "muchos meses", antes de ser elegida incluso presidenta, a las reuniones semanales de coordinación del grupo parlamentario.

Además, ha acusado a la actual Dirección del PP de Cantabria que encabeza Sáenz de Buruaga de emplear prácticas propias del régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte.

Como ejemplo, ha asegurado que se les obliga a que las notas de prensa de los diputados del grupo parlamentario sean "supervisadas" para que de ellas desaparezcan expresiones como "el Gobierno de Ignacio Diego", una frase, según ha dicho, "prohibida" por la actual Dirección regional.

En la rueda de prensa, y respecto al Congreso del partido del 25 de marzo en el que Sáenz de Buruaga fue proclamada presidenta tras imponerse por cuatro votos al hasta entonces líder, Ignacio Diego, ha reconocido ser uno de los firmantes del documento a favor de la impugnación del Congreso, tanto a nivel interno del partido, como ante los tribunales ya que considera que es algo que debe quedar "aclarado".

Cuestionado acerca de las consecuencias que puede tener para él mantener esta actitud frente a la Dirección regional y si incluso podría acabar con su expulsión, Van den Eynde ha afirmado que el PP podría suspenderle de militancia o echarle del partido pero no del grupo parlamentario.

Y es que, según ha mantenido, si se diera el caso también tendría que ser el grupo parlamentario el que lo expulsara del mismo.

Van den Eynde ha opinado, además, que "no le parecería razonable" que el partido se planteara su expulsión del PP ya que "no sabe en base a qué" podría justificarlo ya que --ha dicho-- lo que ha hecho es pedir "transparencia" en un proceso congresual e incumplir un acuerdo del Comité sobre una cuestión en la que este órgano no es competente.

El portavoz popular ha advertido que las "amenazas veladas" contra él no funcionan.