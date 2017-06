Vara señala que el caso Feval es "un hecho aislado" en "30 años de honestidad y de decencia"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el caso Feval fue "un hecho aislado en 30 años de honestidad y de decencia" de gobiernos socialistas en la región extremeña.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a sendas preguntas al presidente presentadas por el PP y Podemos acerca de su valoración sobre la sentencia del caso Feval.

"Me ratifico en todo lo que he dicho" ante este caso, ha señalado Fernández Vara, quien ha añadido que la sentencia "deja bien claro que no ha habido enriquecimiento ilícito, que no ha habido cohecho, que no ha habido fraude", sino que "ha habido otros delitos" que "como ciudadano", Vara acata y asume.

En ese sentido, Vara ha preguntado a Monago si "tiene alguna duda" sobre su "decencia y honestidad", ya que "deja usted entrever algunas dudas", ha planteado el presidente extremeño.

MONAGO INSTA A RECONOCER QUE SE EQUIVOCÓ

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha recordado que antes de esta sentencia condenatoria por el caso Feval, para Fernández Vara "todo era una nube de mentiras", y "cuando destapamos el caso, dijo que eran tonterías".

Monago ha añadido que Vara "lo negó durante muchos meses, y lo negó además rechazando comisión de investigación en este Parlamento, que se pidió", y les invitó "a ir a los tribunales porque nos íbamos a llevar un chasco", y ha señalado fue cuando el PSOE perdió las elecciones en 2011 "cuando hay comisión de investigación en este parlamento, a su pesar y el del Grupo Parlamentario Socialista".

En ese sentido, el dirigente del PP ha aseverado que Fernández Vara "no acata lo que dicen los tribunales", sino que "lo combate", como ocurre con las clases de Religión, ya que "dice una cosa, dice la contraria, e incluso cuando se demuestra falsa con una sentencia, usted la niega".

Una sentencia que, a juicio de Monago, demuestra que "ni hubo nube contaminada de mentiras, ni hubo tonterías", y "se ha quedado claro que ha habido 8 años de prisión por cabeza a los que eran sus compañeros", ha señalado a Fernández Vara, respecto del que ha lamentado que "el presidente de esta comunidad al menos no reconozca que se equivocó".

Tras la intervención de Monago ha tomado la palabra de nuevo el presidente de la Junta de Extremadura, quien ha lamentado que el dirigente del PP "obvia" que "todo ese proceso se inicia" porque él mismo "tomó la decisión se poner en marcha una auditoria contable".

"Cuando llega al Gobierno esa información, el Gobierno pone en marcha una auditoría contable, y es esa auditoría las que ustedes ponen en conocimiento de los tribunales cuando llegan al Gobierno una vez finalizada", ha recordado Vara, quien ha añadido que "previamente ya había sido tomada la decisión del cese del director".

En su intervención, Fernández Vara ha señalado que ya pasó "la prueba del algodón", que fueron "cuatro años del señor Monago", en los que "los que están sentados al lado de ustedes, dedicaban gran parte de las tardes no a trabajar para resolver los problemas de los extremeños, sino a ver cómo quitamos a Vara del medio".

"Yo nunca habría hecho con ustedes lo que ustedes hicieron conmigo", ha señalado Fernández Vara, como era "ir a los restaurantes donde comía para saber con qué tarjeta pagaba, o ir a los hoteles donde dormía para saber con quién dormía", lo que fue para él "la prueba del algodón durante cuatro años".

PODEMOS DICE QUE VARA "SE PONE DE PERFIL"

También la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha preguntado a Fernández Vara sobre su valoración de la sentencia de Feval, ante la que a su juicio el presidente extremeño "se está poniendo de perfil", y no ha sabido "asumir algún tipo de responsabilidad o disculparse en nombre del PSOE sobre el mayor caso de corrupción que ha sufrido Extremadura".

Para De Miguel, la "actitud" de Vara "de hacer como si no fuera con usted, como si no conociera de nada al señor Viñuela, es una falta de respeto a la ciudadanía", y según ha considerado "no contribuye en nada a dignificar la política".

"Respeto la sentencia, la asumo y la acato", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha apuntado que si "después de 30 años de gobierno, entiende usted que este es el mayor caso de corrupción que ha habido", y que según ha señalado "no ha habido ni enriquecimiento ilícito, ni cohecho, ni fraude, ni organización criminal", ha señalado.

Así, Vara ha reafirmado que "siempre" defenderá la justicia "en todo lugar", pero ha apuntado que "para todo y para todos", ya que "no vale que cuando lo hace alguien bajo un gobierno eso está muy mal, y cuando lo hacen los otros gobiernos, hay cosas que valen y cosas que no valen", ha concluido.