El juzgado de Violencia de Género de la capital retrasa su apertura hasta la aprobación del CGPJ

El Juzgado de lo Penal Número 3 de Huelva será el especializado en Violencia de Género para la provincia tras el acuerdo adoptado en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado mes de noviembre pero no comenzará a actuar el 1 de enero tal y como estaba previsto dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no ha ratificado la decisión.

Según han informado a Europa Press fuentes del TSJA, la decisión adoptada por el TSJA debe ser ratificada por la Comisión Permanente del CGPJ que aún no lo ha aprobado. Este mismo miércoles, el CGPJ ha celebrado una reunión de su Comisión Permanente en la que el cambio de especialización del juzgado "no se ha contemplado en el orden del día".

La transformación del Penal 3 a Juzgado de Violencia de Género tendrá que esperar a la celebración de una nueva Comisión Permanente del CGPJ y posteriormente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será en este documento cuando se establezca una fecha definitiva para que el juzgado comience a funcionar como tal.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, fue el encargado de anunciar la resolución de la Sala de Gobierno y la fecha indicada para el inicio de la actividad que finalmente no se ha podido cumplir.

Del Río señaló que la propuesta se ha realizado para todas las capitales de provincia y en algunos casos se está abordando un "estudio más detallados sobre la comarcalización, algo que en Huelva plantea problemas" pero que ya se ha hecho en provincias como Cádiz o Sevilla.

La idea de comarcalizar estos juzgados está pensada para que no haya demasiada separación con la capital porque "hay que pensar también en la víctima a la que no podemos tener en un continuo peregrinaje", no obstante, ese estudio se ha iniciado y "seguirá su trámite".