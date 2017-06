Wouzee.com admite que el vídeo de la declaración de la Infanta les perjudicó y cambiaron el nombre de su marca

Etiquetas

El CEO de Wouzee.com ha afirmado este martes que el vídeo filtrado de la declaración de la Infanta Cristina en la instrucción del caso Nóos perjudicó a su plataforma en lugar de beneficiarla y que por ello incluso cambiaron de nombre.

El empresario ha declarado por videoconferencia en calidad de testigo en el juicio contra dos abogados acusados de haber grabado la declaración de la Infanta -desobedeciendo la providencia del juez José Castro- el 8 de febrero de 2014 y de colgarlo en Internet. La Fiscalía pide un año de prisión para cada uno por un delito de desobediencia grave.

Según el CEO de la compañía, tras publicarse el vídeo en Wouzee no consiguieron unos fondos de inversión que estaban negociando. Ha dicho que era "un contenido enormemente polémico" que "ensuciaba la imagen de marca". De hecho, por ello cambiaron el nombre de la plataforma.

No obstante, ha admitido que las visualizaciones aumentaron. La plataforma se había fundado meses antes, en noviembre de 2013, por lo que uno de los abogados defensores cree "improbable" que el usuario escogiera Wouzee por casualidad.

EL 'PASEÍLLO DE LA INFANTA'

A las preguntas de este letrado, el consejero delegado del portal de vídeos ha reconocido que días antes publicaron en Wouzee un vídeo titulado 'El paseíllo de la Infanta' en el que aparecían las dependencias del Juzgado, días antes de la declaración de la hermana del Rey.

El CEO ha informado de que este vídeo lo había grabado un socio de Wouzee que además es un conocido periodista. Según el CEO de Wouzee, este vídeo se trata de un "reportaje de investigación".

Por su parte, el abogado defensor cree improbable que el usuario que subió el vídeo de la Infanta escogiera precisamente Wouzee, una plataforma entonces "totalmente anónima".

El abogado ha recordado también que el CEO de Wouzee es hermano de la ex asistente de Iñaki Urdangarin, si bien ésta no asistió a la declaración y hacía un año que había dejado de ser la asistenta del ex duque, según su hermano.

En este sentido, a las preguntas de este abogado el empresario ha defendido que no llegaron a ningún acuerdo con 'El Mundo' para grabar y filtrar el vídeo de la Infanta. También ha negado haber facilitado a este medio un vídeo distinto del que había aparecido en Wouzee y desconoce por qué lleva su logo.

EL VÍDEO NO SE HA BORRADO

Según ha precisado el CEO de Wouzee, el vídeo fue "despublicado" pero no borrado y continúa en sus servidores, no visible al público. Mantiene que no tienen capacidad legal para borrarlo y que además conservan los vídeos cuando aprecian que puede haber un delito.

El vídeo fue subido por el usuario 'Infanta'. Sólo necesitaba crearse una cuenta para poder publicar contenido. El CEO no cree que desde un móvil pudiera manipularse la dirección IP de la que provenía para que apareciera la de un país extranjero.