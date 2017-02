Xelo Huertas, citada ante la juez por las medidas cautelares que solicitó contra su expulsión de Podemos

Etiquetas

La ex presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, está citada este jueves en el Juzgado de primera instancia número 14 por las medidas cautelares que solicitó cuando todavía era presidenta de la Cámara, pidiendo suspender la sanción de expulsión de Podemos.

Huertas recurría así la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica (ratificada por la Estatal) que la expulsaba del partido, y por la que después fue también expulsada del Grupo Parlamentario Podemos.

Esta expulsión del Grupo de Podemos en el Parlament implicaba el cese de Huertas como presidenta en virtud del artículo 39c del reglamento, que indica que un miembro de la Mesa cesa como tal al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario.

Sin embargo, Huertas había interpuesto a principios de enero una demanda contra Podemos, por la que solicitó a la Mesa que no tomara ninguna decisión sobre su situación hasta la celebración de la vista de este jueves.

No obstante, los servicios jurídicos de la Cámara consideraron en un informe que la aplicación del 39c era automática y que las posibles medidas cautelares que pudiera dictar la juez Irene Partida no afectarían al cese, puesto que la demanda recurre la expulsión del partido y no la del grupo parlamentario, que tienen naturaleza jurídica diferenciada.

Al respecto, el PP expresó dudas puesto que el escrito presentado por Podemos vinculaba la expulsión del Grupo Parlamentario a la expulsión del partido, si bien los 'populares' acataron el informe jurídico.

Finalmente Huertas fue cesada como presidenta e incorporada al Grupo Mixto, junto a la otra diputada expulsada, Montserrat Seijas, quien también ha emprendido acciones legales contra Podemos por el uso sin autorización de su firma en el Parlament y por unas declaraciones del secretario general, Alberto Jarabo, en las que insinuaba indicios de corrupción por parte de Seijas.