YIHADISMO. ZOIDO ASEGURA QUE SIN “DUDA” ANALIZARÁ LO OCURRIDO CON LOS DOS YIHADISTAS DETENIDOS EN MADRID EN DICIEMBRE

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy que no debe haber la “menor duda” de que analizará en su momento la detención de dos yihadistas que se produjo en Madrid el pasado 28 de diciembre, operación que efectuó la Policía Nacional y que está siendo revisada por el juez del caso, Santiago Pedraz.Zoido se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en el Congreso, en la que esta mañana se reunió con el grupo parlamentario del PP. Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por la investigación que el juez Pedraz está llevando a cabo sobre la detención de dos yihadistas en Madrid en diciembre, con el fin de aclarar si se forzó la intervención policial. Así, el magistrado está interrogando a los agentes que participaron y se trata de aclarar el papel de un confidente que estaba en contacto con los yihadistas detenidos.A este respecto, el ministro dijo que hay que ser “muy prudente”, porque este asunto está bajo investigación judicial, en referencia a las actuaciones que el juez Pedraz está realizando sobre la propia actuación policial. No obstante, el titular de Interior dijo que no debe haber la “menor duda” de que “estudiaremos” y “analizaremos” lo sucedido una vez que el magistrado se pronuncie oficialmente al respecto.En todo caso, señaló que este asunto no debe empañar el “gran trabajo” que contra el yihadismo están haciendo la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI.