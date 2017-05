Zoido sobre la UCO y Cifuentes: "Se ha causado un daño a una persona y un partido que hay que evitar"

Etiquetas

Promete combatir las filtraciones y dice que el juez Velasco tendría que haber emitido "alguna resolución" sobre la presidenta de Madrid

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha comprometido a "poner todos los medios para que no surjan filtraciones" que causen un "perjuicio irreparable" como ha ocurrido con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relacionan con el 'caso Púnica' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "Sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar", ha dicho.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Zoido ha descartado que estos informes estén relacionados con el "fuego amigo" proveniente de las filas del PP y se ha centrado en defender la honorabilidad de Cifuentes, una persona que, ha dicho, "ha combatido la corrupción cuando ha pasado por la puerta de su casa".

"Cifuentes defiende a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y lo único que dice es que no comparte el informe de la UCO", ha explicado el ministro del Interior, que ve "razonable no compartir la valoración de otros". "Ellos", ha precisado sobre los agentes de la Guardia Civil, "han hecho una valoración y se lo han mandado al juez y el juez ha dicho que no ve ningún indicio".

Zoido, juez de carrera, ha defendido que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica', tiene que incorporar ese informe sobre Cifuentes aunque "ha entendido que no hay ningún motivo para que vaya a estar imputada". Dicho esto, ha explicado: "Cuando sale a la luz este tema, sabiendo que son personas que van a tener algún problema en cuanto a la opinión publica, si él ya tiene pensado que ahí no hay nada, podría haber habido alguna resolución que lo aclarara".

"Sale el nombre de la señora Cifuentes, sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar, sea del partido que sea, esas cosas no deben pasar, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que ha combatido la corrupción cuando ha pasado por la puerta de su casa", ha añadido el ministro.

TOMARÍA MEDIDAS CONTRA QUIEN FILTRE

Zoido ha explicado que "siempre ha rechazado" las filtraciones y que, "en la medida de lo posible, procurará poner todos los medios para que no surjan". "Hay actuaciones que son secretas y se conocen, ¿eso cómo puede ser?", se ha preguntado, recordando el escrito en "términos confusos" de los fiscales del 'caso Lezo' sobre la presunta investigación chivada del secretario de Estado, José Antonio Nieto.

"En el Ministerio no hay noticia de lo que esté en un sumario. No se le cuenta al ministro o al secretario de Estado porque se incumpliría la ley", ha sostenido Zoido, que ha insistido en que le "preocupa muchísimo esas filtraciones". "Si supiera yo quién es, tomaría medidas", ha enfatizado.

Todo lo anterior ha llevado al ministro del Interior ha sostener que "en términos generales sí tenemos un Estado de Derecho". "Pero cuando hablamos de casos de cierta relevancia, se crean unos perjuicios que son irreparables", ha reconocido, advirtiendo que no es un debate "fácil" porque siempre "hay un interés en tener una información y poderla sacar".