Zoido, tras la sentencia absolutoria en Mercasevilla: "Celebro que funcione el Estado de Derecho"

Etiquetas

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha trasladado este miércoles su "enhorabuena" a los diez acusados por las irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla que han sido absueltos y ha subrayado que esto muestra que el Estado de Derecho funciona.

Así lo ha indicado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE el ministro, que durante su etapa como alcalde de Sevilla (junio de 2011 a junio de 2015) denunció el "expolio" que se estaba produciendo en Mercasevilla. La juez de lo Penal número 13 de Sevilla ha acordado la absolución del ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos y los otros nueve acusados, para todos los cuales la Fiscalía pedía dos años de cárcel.

"No me alegro de que lo hayan pasado mal ni muchísimo menos. El Estado de Derecho debe triunfar y no me he llevado un disgusto", ha subrayado el ministro que, no obstante, ha recordado que el caso Mercasevilla ha tenido muchas ramificaciones como el tema de las escuchas, ha señalado, sobre las que hubo sentencia condenatoria.

En cualquier caso, ha defendido que no se ha llevado ningún "berrinche" al conocer que estas diez personas han sido absueltas --"les doy la enhorabuena", ha dicho-- y ha defendido, eso sí, que los procesos judiciales no se deberían demorar tanto tiempo.

"No deben durar tanto tiempo", ha señalado para defender que eso sería "mejor para todos", acusados y acusadores, después de que esta causa se comenzara a instruir en 2009 por parte de la juez Mercedes Alaya.

En el fallo conocido este miércoles, la juez Yolanda Sánchez Gucema absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario a Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo, y a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

También absuelve al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.