Zoido dice que la reunión de su número dos con Pablo González no se investiga

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este miércoles que la "reunión protocolaria" celebrada entre su 'número dos', José Antonio Nieto, y Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de Ignacio González, presunto cabecilla de la 'operación Lezo', no está siendo investigada por los fiscales del caso. "En modo alguno se le imputan delitos, ni hay línea de investigación abierta contra él", ha dicho.

Zoido se ha remitido en la sesión de control al Gobierno a la explicación que ofreció la Fiscalía Anticorrupción después de que Nieto pidiese explicaciones a los fiscales asignados al 'caso Lezo' por vincularle con la "presunta investigación chivada". La alusión había sido incluida en el escrito de los representantes del Ministerio Público en el que se oponían a la excarcelación de Ignacio González.

El ministro ha rechazado que el secretario de Estado tenga que dimitir, como le ha vuelto a pedir este miércoles el PSOE, y ha dicho que está "absolutamente convencido" de que las explicaciones de Nieto han sido "suficientes, exhaustivas y también razonables".

En este sentido se ha referido a la comparecencia de su 'número dos' en la Comisión de Interior para insistir en que éste "no conocía nada" relativo a la 'operación Lezo' hasta las primeras detenciones el 19 de abril. Zoido ha dado por buena la reunión del 8 de marzo entre Pablo González y Nieto, 42 días antes de que estallara la operación, y de la que no fue informado hasta que supieron que los dos hermanos González habían sido arrestados.

Nieto no le dijo que lo recibió

Al ser preguntado directamente por esta cuestión, Zoido ha explicado que no supo hasta el 19 de abril que se había celebrado la reunión. "No me dijo nada, ni de que se iba a reunir ni de cuál fue su resultado", ha explicado en referencia al secretario de Estado. Éste explicó en su comparecencia en el Congreso que, al enterarse de las primeras detenciones, informó de su cita al ministro y al director y director adjunto del gabinete de Zoido "por si pudiese ser relevante".

En una doble pregunta, el PSOE ha acusado a Zoido de continuar con el "desprestigio" del Ministerio del Interior, recordando polémicas recientes como el informe de la Agencia Tributaria en el que se constata la evasión fiscal de Rodrigo Rato y el cobro de dinero de empresas en su etapa como vicepresidente del Gobierno de José María Aznar.

La diputada socialista Soraya Rodríguez ha lamentado que la pregunta fuera contestada por el titular del Interior en lugar del responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cualquier caso, se ha dirigido directamente a éste último, que escuchaba desde su escaño, para recordar que fue compañero de Rato en el Consejo de Ministros.

Irregularidades de los compañeros

"Usted debía estar tomándose alguna copa porque no se enteró", ha reprochado Rodríguez a Montoro, antes de aludir a una "amnistía fiscal indecente para beneficiar a presuntos delincuentes del Gobierno del señor Aznar".

En ese contexto, Zoido le ha preguntado si todos los miembros del PSOE conocían las "irregularidades de (Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán", en referencia a los escándalos que afectan a los antiguos dirigentes socialistas en Andalucía.

Zoido ha defendido la división de poderes y las investigaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad. "La UCO", ha dicho sobre la unidad de la Guardia Civil, "tiene que responder exclusivamente ante jueces y fiscales, en ningún caso ante el Gobierno. El que la hace la paga, no vamos a interferir en la independencia que tiene la policía judicial", ha sostenido.?