Zoido respalda la "seriedad y atención" de su 'número dos' y destaca que no escondió su reunión con Pablo Gonzál

Etiquetas

Muestra su respeto por la dimisión de Esperanza Aguirre: "Es una decisión libre de quien ha dedicado muchos años a servir a España"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respaldado la "seriedad y atención" de su 'número dos', el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de quien ha destacado que no escondió la reunión que celebró el 8 de marzo con Pablo González, el hermano de Ignacio González.

"Respaldo las declaraciones que hizo el secretario de Estado ayer, él es el que tuvo la reunión; confío en el secretario de Estado, es una persona responsable, seria, atenta y que atendió en su día al director de Expansión de Mercasa", ha dicho Zoido en referencia a la cita que fue desvelada el pasado viernes en un auto del juez instructor de la 'operación Lezo', Eloy Velasco.

Zoido ha asegurado que fue con este auto cuando se enteró de la reunión y se ha remitido a las explicaciones que dará esta tarde en el Pleno del Senado para "complementar" lo dicho hasta ahora por el exalcalde de Córdoba José Antonio Nieto.

Nieto ha señalado que la reunión con Pablo González no duró más de 15 minutos y de lo único que trataron, además de felicitaciones por su nuevo cargo en Interior, fue sobre cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de abastecimiento de mercados públicos.

"Tenemos que dar cuenta de todo aquello que pasa", ha continuado el ministro del Interior, que ha recordado que "siempre" trasladad a su equipo que las reuniones se deben celebrar en los despachos oficiales. "Me gusta que se reúnan en un despacho y que haya constancia de las reuniones. Lo que no me gusta es que haya reuniones en otros sitios, procurando esconderse o no dándole la claridad y la transparencia que debe tener", ha subrayado.

Zoido ha apuntado que es imposible que conozca la agenda de todos sus subordinados y ha defendido que una reunión con el director de Expansión de Mercasa, como fue el caso del hermano de Ignacio González, "no tiene entidad" para que le informe personalmente el secretario de Estado, que, según ha añadido, sí le da traslado de otros encuentros como cuando se cita con consejeros del País Vasco o Cataluña.

AGUIRRE Y DANCAUSA

Zoido también ha dicho que "respeta totalmente" la dimisión anunciada ayer por Esperanza Aguirre, la antecesora en la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Ignacio González. "Ha dedicado muchos años a la vida pública, a servir a todos los madrileños y a España. Respeto esa decisión que ella libremente ha tomado", ha comentado al término de una visita a la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias.

El ministro del Interior se ha disculpado por no poder dar detalles sobre la operación yihadista desarrollada este martes en Cataluña y sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la actual Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Sobre lo primero ha dicho que es a la Generalitat a quien corresponde informar y sobre lo segundo, que aún no disponía de información. "No tengo elementos de juicio para contestarle ahora mismo", ha indicado.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra 16 personas, entre las que se encuentra la actual delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González (detenido en la 'operación Lezo') o el diputado del PP Enrique Núñez, a los que imputa un delito societario en una operación de Mercamadrid en 2013.