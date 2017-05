El abogado de Chiquetete aclara su situación judicial: ¿entrará en la cárcel?

Etiquetas

La guerra entre Kiko Hermández y Carmen Gahona está servida. El colaborador afirmó recientemente que Chiquetete debería ingresar en prisión antes de 23 de mayo por un presunto delito de impago de pensión.

Su mujer desmintió la información asegurando que Hernández estaba completamente equivocado, aún así Kiko ha seguido mantenido su información explicando en Sálvame: "Antes de dar la noticia hablé con el abogado y me dijeron que al 95% tu marido el día 23 de mayo ingresa en prisión". Para salir de dudas, en CHANCE hemos hablado en exclusiva con el abogado del cantante.

CHANCE: Salvador, usted es el abogado de Antonio cortés, Chiquetete. En primer lugar, ¿cómo se encuentra él después de haber recibido esta noticia?

Salvador: Hombre, su estado de ánimo no es el más adecuado, pero lo sabe soportar.

CH: ¿Pero ustedes conocían esta posibilidad de que a finales de mayo se pudiera dar el ingreso en prisión?

Salvador: No, nosotros nos esperábamos que había que cumplir una sentencia condenatoria. Lo que hemos pedido ha sido la suspensión de la misma y, hasta ahora, no ha sido concedida. Por ello, hemos apelado el auto.

CH: Han presentado un recurso y están esperando respuesta, ¿no?

Salvador: Efectivamente. De apelación y también hemos presentado un recurso de reposición ante las diligencias de ordenación de ingreso en prisión.

CH: Entonces, Salvador, si no es el 23 de mayo como se ha dicho, puede que sea después, o puede que no sea nunca, ¿no?

Salvador: Efectivamente, estamos todavía pendientes de las resoluciones judiciales en respuesta a nuestro recurso.

CH: ¿Usted cree que dar una noticia de este tipo con tanta certeza, al parecer, sin ser cierto todo, puede incurrir en algún tipo de delito?

Salvador: No, vamos a ver, es cierto que Antonio ha sido condenado, y es cierto que se le ha requerido para el ingreso en prisión. A partir de ahí, la noticia es cierta, por lo que contra esa noticia no cabe nada.

CH: Es que se afirmaba que el 23 de mayo ingresaba en prisión.

Salvador: No es que no sea cierto, es que no se sabe, que es diferente.

CH: ¿El motivo de todo esto es el tema de las pensiones impagadas por Antonio?

Salvador: Sí, es por abandono de familia, un delito de abandono de familia.

CH: Antonio estará preocupado pero esperanzado, imagino, ¿no?

Salvador: No, ya se lo he dicho, y perdone usted pero ya termino.