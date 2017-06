Uno de los abogados del 'caso Guateque': "Se ha hecho Justicia, pero a medias"

Etiquetas

Valora de forma positiva la absolución, pero cree que no se ha entrado en el fondo del asunto ante la inocencia de su cliente

El abogado defensor de Joaquín Fernández Castro, el que fuera máximo responsable del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado este lunes que el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzgó el pasado mes de enero el 'caso Guateque' ha "hecho Justicia, pero a medias" tras absolver a todos los acusados por anular toda la prueba practicada durante la instrucción.

Así lo ha afirmado a Europa Press José Miguel Serrano, quien ha valorado de forma positiva el fallo, si bien no está del todo satisfecho dado que no se ha entrado en el fondo del asunto. Su cliente se enfrentaba a once años de prisión por una ristra de delitos de los que ahora ha sido exonerados.

La absolución se produce al considerar la Audiencia que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son "nulas" y "carentes de validez", ya que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.

"Joaquín respira tranquilo, pero le queda una espirita clavada. Hubiera preferido que el tribunal entrara en el fondo del asunto y que se hubiera demostrado inocencia", ha aseverado.

Sí está conforme con la valoración que hacen los magistrados sobre la actividad realizada por el fiscal César Estirado, ya que no se reprocha que no se llamara a la Guardia Civil para ratificar el atestado.

La sentencia de la Audiencia carga contra la Guardia Civil por quedar demostrado que, en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica.

Esta grabación de un empresario que estuvo en la causa como testigo protegido dio origen al procedimiento. La nulidad de esta prueba da lugar a que se aplique la denominada teoría de 'los frutos del árbol envenenado' es una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita que contaminan el resto.