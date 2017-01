El juez reabre el caso del accidente de autobús de Freginals donde murieron 13 universitarias

Etiquetas

El conductor deberá declarar por primera vez ante la justicia

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Amposta (Tarragona) ha decidido reabrir el caso del autocar que sufrió un accidente en Freginals el 20 de marzo en el que murieron 13 universitarias de Erasmus y 34 personas resultaron heridas.

Según han informado este miércoles fuentes judiciales, el juez ha estimado el recurso presentado por una de las víctimas del accidente y ha acordado la reapertura de la causa para practicar como diligencia la declaración del conductor, tal y como se solicitaba en el recurso.

Por el momento no existe fecha para realizar la declaración a la espera de que la decisión de reapertura sea firme, y ahora el juez ha dado traslado al resto de las partes que también presentaron recurso para que se pronuncien sobre si con la reapertura dan por contestados sus escritos.

Este juzgado archivó el procedimiento penal por homicidio imprudente y lesiones contra el conductor, sin haber tomado declaración al chófer, al no ver indicios de delito tras constatar que no hubo fallo mecánico, la conducción era estable y la velocidad adecuada, el conductor dio negativo en alcohol y drogas, no hubo distracción con dispositivos móviles y había hecho el descanso pertinente.

Se tomó esta decisión tras tomar declaración a las víctimas, a los trabajadores de la empresa de autobuses y a sus directivos, recibir informes periciales de los Mossos d'Esquadra, el informe del tacógrafo sobre descansos, velocidad y trayectoria, el informe de carreteras y los informes forenses.

El informe pericial de los Mossos d'Esquadra concluyó que la causa del accidente se debía al cansancio del conductor, que el día de los hechos respetó el tiempo de conducción y descanso diario reglamentario.