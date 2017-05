El acusado de frotarse y tocar a una menor lo admite y acepta dos años de cárcel

Etiquetas

El hombre acusado de frotar sus partes íntimas contra una menor de 12 años y hacerle tocamientos en la playa del Sardinero en Santander ha admitido este miércoles los hechos en el juicio celebrado contra él, en el que se ha mostrado conforme con la pena acordada: dos años de cárcel, seis meses menos de lo que solicitaba inicialmente el fiscal; y 500 euros de indemnización, la mitad de lo previsto.

"Me hago acreedor" de lo sucedido y la condena, ha contestado el procesado a preguntas del juez sobre si estaba conforme o no con las modificaciones y rebajas introducidas por la Fiscalía y aceptadas por la Defensa en la sesión, celebrada en la Audiencia de Cantabria con acuerdo de las partes y tras las que se dictará sentencia de conformidad.

En su derecho a la última palabra, el hombre -con antecedentes penales cancelables- ha pedido "disculpas" por si ha "herido la sensibilidad" o "molestado" a la niña en un "lance fortuito" -ha dicho- en el transcurso de "un juego".

Al respecto, el acusado ha apuntado que la menor pudo haber "interpretado de otra manera" lo sucedido, y ha asegurado que no hubo "mala fe", más cuando -como ha manifestado- él tiene un hijo adolescente y su conducta ha sido siempre "intachable", basada en el "respeto".

En este punto, el presidente de la sala, Agustín Alonso Roca, ha interrumpido al procesado para recordarle que acababa de reconocer los hechos y mostrar conformidad con la pena pactada entre el Ministerio Público y su abogado, a lo que el hombre ha aclarado que admite lo ocurrido pero no en todos los "términos" expuestos. Así, al ser cuestionado por el magistrado, ha especificado que sí hubo "contacto" con la pequeña, pero no "de cintura para abajo".

ADVERTENCIAS

En cuanto a la posibilidad de dejar en suspensión la pena de dos años a imponer y que el condenado -con antecedentes penales cancelables- no entre en prisión, el juez ha apuntado que la sala no se va a pronunciar sobre esta posibilidad hasta que no tenga la actualización de su historial y compruebe que el implicado está "limpio", y siempre y cuando éste no cometa "ningún delito de ninguna clase", le ha advertido.

También le ha avisado sobre la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de la víctima o su domicilio durante cuatro años, que es "taxativa".

"Si usted va por la calle y la ve venir, ya puede darse media vuelta", ha aconsejado el juez al condenado, al que ha recordado que en caso contrario incurría en quebrantamiento de condena y el ingreso en la cárcel sería "impepinable".

LOS HECHOS

Según la Fiscalía, los hechos sucedieron el 1 de agosto de 2016 en la segunda playa del Sardinero. El hombre se acercó a dos menores con la excusa de devolverles una pelota con la que estaban jugando.

Y con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales se puso a jugar con ambas y en una disputa por la pelota con una de las niñas, de 12 de años, se acercó por detrás "sorpresivamente, se pegó a ella, frotó su pene contra los glúteos de la menor, a la vez que con sus manos le tocaba la vulva".

En ese momento, la víctima se libró del acusado de un codazo y fue, con a su amiga, a refugiarse junto a la madre de la misma. Más tarde, agentes de la Policía Local detuvieron al acusado, que todavía permanecía en la playa "a no muchos metros de las menores y sus madres".

DELITO Y PENAS

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menores de 16 años, por el que pedía 2 años y 6 meses de prisión -rebajados a dos años- para el acusado; una orden de alejamiento y comunicación con la menor de 4 años, además de la pena de libertad vigilada durante cinco años. Además, solicitaba una indemnización de 1.000 euros -que se ha reducido a 500- por los daños morales causados a la pequeña.

Por su parte, la defensa negaba los hechos y pedía la libre absolución para su patrocinado, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con el fiscal.