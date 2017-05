Los acusados de hacer pintadas a favor de un dirigente de ETA niegan la autoría: "Es vergonzoso estar aquí"

Etiquetas

Uno de ellos ha escrito 'la Audiencia Nacional es muy bonita' a modo de prueba caligráfica para demostrar que es zurdo

Aitor Martínez Ibarrola y Beñat Ereño Naranjo, los dos jóvenes acusados de realizar presuntamente pintadas el pasado noviembre a favor del dirigente de ETA Mikel Irastorza, han negado en el juicio celebrado hoy en la Audiencia Nacional ser los autores de las mismas amparándose en que uno de ellos es zurdo y otro no mide más de 1,60, en contraposición a lo recogido por el atestado de los hechos realizado por la Policía. "Es vergonzoso estar aquí", ha dicho uno de ellos.

La fiscal ha elevado a definitivas la pena de un año de prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo para cada uno de los acusados que durante el interrogatorio han asegurado que están "en contra" de ETA y que no comparten ni su actividad ni sus postulados. También han descartado que entre ambos exista una relación de amistad sino que se conocen porque ambos son de la localidad de Llodio (Álava).

Ambos han asegurado en el último turno de palabra que "no tienen nada que ver" con las pintadas cuya autoría, han dicho, pertenece a la izquierda abertzale. "Todos los que han pasado por aquí no han relegado de la militancia. Si estoy aquí es simplemente por odio de los agentes", ha dicho Martínez Ibarrola mientras que Ereño ha denunciado que este juicio es "vergonzoso" estar en el juicio y que la única prueba en la que se basa la Fiscalía es un vídeo en el que se ve "claramente" que no es él.

Según explica el escrito de acusación del Ministerio Público los dos jóvenes se pusieron de acuerdo para, dos días después del arresto de Irastorza, pintar en color rojo sobre el muro exterior del Matadero Municipal de Llodio la frase 'Konponbidea bide erkundea' ('El control de la solución lo tienen las instituciones'), acompañada de un anagrama de la banda terrorista en color negro, con el hacha entrelazada por una serpiente, y pidiendo la libertad del dirigente etarra.

Dos días después, en los muros de hormigón del paso subterráneo situado junto a la estación de Renfe de la misma localidad, los dos sospechosos volvieron a hacer pintadas en las que manifestaban su respaldo a Irastorza. 'Komponbidea bide erankundea ipar!', 'Mikel eta besteak askatu' y 'Herria surekin' son las frases que escribieron y al lado de la última se leía la palabra ETA "encerrada en dos círculos concéntricos".

"EL ATESTADO ES UNA CHAPUZA"

A preguntas del fiscal y de su letrado, Martínez Ibarrola ha descartado que la persona que aparece en un vídeo grabado haciendo las pintadas fuera él ya que se aprecia cómo los autores de las mismas son diestros, y él es zurdo. Por ello ha realizado, a petición de su letrado, una prueba caligráfica delante del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en la que ha escrito 'La Audiencia Nacional es muy bonita'.

Por su parte Ereño ha desmentido que midiera más de 1,75 metros, como dice el atestado, ya que no pasa de los 1,60 metros de estatura. También ha descartado que tuviera juicios pendientes y ha dicho que en una ocasión la Ertzaintza le pidió documentación mientras pegaba unos carteles relacionados con grupos de música en su localidad natal, pero en ningún caso trascendió de ahí.