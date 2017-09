Las zonas no afectadas por el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia pueden reabrir

Etiquetas

Bravo dice que las relación con la judicatura "no ha mermado" y responde al PPCV: "A veces se queman dependencias porque no se pusieron medidas"

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reiterado que las zonas que no se vieron afectadas por el incendio que se produjo el pasado domingo en la Ciudad de la Justicia de Valencia pueden reabrirse, dado que un nuevo informe "más exhaustivo" elaborado este mismo miércoles por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Invassat) indica que se trata de "partes habitables que no presentan ningún tipo de problema".

Así lo ha explicado Bravo en una rueda de prensa celebrada la noche de este miércoles en la Conselleria de Justicia, donde ha desgranado las indicaciones de este informe, que llega después de que la Ciudad de la Justicia haya reabierto sus puertas tras el incendio registrado el pasado domingo y, transcurridas unas horas, se haya suspendido la actividad de todos los órganos judiciales por problemas médicos de funcionarios, según lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El primer informe encargado por la Conselleria a Invassat señalaba que no había restos tóxicos en el aire en las instalaciones que sufrieron el incendio. Este segundo documento apunta que en las zonas que no sufrieron las consecuencias del fuego "no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral". El informe ha sido remitido al TSJCV esta tarde, ha especificado Bravo, que ha añadido que duda que el alto tribunal cambie las medidas adoptadas esta misma noche pero "al menos que tengan toda la información", ha apostillado.

Asimismo, insta a llevar a cabo una serie de medidas en la parte afectada de las instalaciones judiciales: sellado de los conductos del sistema de climatización con el fin de "aislar dicha zona del resto del edificio"; efectuar una limpieza "exhaustiva, en húmedo y aspiración en caso necesario" a fin de retirar todo el hollín y, por último, ventilar todos los locales.

Previamente a saberse la recomendación del Invassat, la Conselleria de Justicia ya había ordenado un refuerzo de los servicios de limpieza desplegados en la Ciudad de la Justicia.

MOLESTIAS A 35 FUNCIONARIOS

Tal aumento de medios materiales y humanos se ha llevado a cabo para limpiar en dos días todos los restos de hollín que ha causado molestias a un total de 35 de funcionarios de las dependencias adyacentes a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1, 2, 3 y 4 que fueron afectados por el fuego, ha señalado Bravo.

En cuanto a las personas que han sufrido problemas médicos, el documento encargado por Justicia sostiene que se ha tratado de molestias en los ojos o en las vías respiratorias, pero todas ellas "mayoritariamente de tipo irritativo y carácter leve", mientras que "no consta que haya habido casos de gravedad".

Asimismo, añade que el informe de calidad ambiental informa de que "en ningún punto de las mediciones efectuadas se supera el valor límite especificado por la normativa de calidad de ambientes interiores".

Pese a ello, se insta a que en tanto no finalicen las tareas de limpieza, las personas "especialmente sensibles", previo informe médico, "no deberían incorporarse a su puesto de trabajo".

La consellera de Justicia ha señalado que este jueves se llevarán a cabo nuevos análisis pero ha apostado por "paliar la alarma que se ha generado".

Además, ha invitado a los sindicatos a que propongan otras empresas que elaboren nuevos informes con el fin de que "no quede ninguna duda".

Preguntada por si se han deteriorado las relaciones con el ámbito judicial a raíz de la gestión posterior al incendio de la Ciudad de la Justicia, Bravo ha asegurado que estas "no han variado" ni han "mermado"."El diálogo se ha mantenido desde el primer momento", ha manifestado.

COMPARECENCIA LA PRÓXIMA SEMANA

Asimismo, ha informado de que el pasado lunes solicitó su comparecencia en las Corts Valencianes para dar cuenta de la gestión realizada en este caso, que tendrá lugar la próxima semana.

Por otra parte, inquirida por las críticas de la presidenta del PPCV y síndica del grupo 'popular', Isabel Bonig, en el parlamento valenciano a cuenta de este asunto, la consellera ha respondido que "a veces se queman dependencias porque no se pusieron medidas", aunque ha agregado: "Lo que toca es trabajar para recuperar la normalidad y no pelearnos con el PP".

TSJCV: OPERATIVOS REGISTRO Y JUZGADOS DE GUARDIA

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado esta tarde de que los Juzgados de guardia --incidencias, detenidos y violencia sobre la mujer-- y el Registro Civil estarán mañana jueves operativos en la Ciudad de la Justicia.

Desde el alto tribunal valenciano han concretado que el Registro Civil de Valencia abrirá desde mañana, en horario de 09.00 a 12.00 horas, para bodas y certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

Se habilitado una puerta lateral para evitar el acceso y tránsito por el hall de la Ciudad de la Justica. Los profesionales con despacho en la Ciudad de la Justicia podrán acceder al edificio para coger expedientes o efectos personales. Además, la sala de gobierno del TSJCV revisará el lunes las medidas de urgencia acordadas hoy.