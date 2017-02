La mujer de uno de los agentes de Getafe condenado por homicidio: "Mi marido va a pagar muy caro el asiento de un coche"

Etiquetas

Sostiene que la bala que disparó el policía se quedó incrustada en el asiento del coche y que "no hizo daño a nadie"

Rosana Bautista, la mujer de uno de los policías locales de Getafe, Ismael García, condenado a 3 años y nueves meses de prisión por homicidio, ha asegurado que "va a pagar muy caro el asiento de un vehículo" porque la bala que disparó se incrustó ahí y "no hizo daño a nadie".

Asimismo, ha manifestado a Europa Press que la oficina de la Defensora del Pueblo ha instado al Ministerio de Justicia a que le informe sobre cómo está el trámite de solicitud de indulto de su marido, mientras que el Tribunal Constitucional ha solicitado más datos sobre el caso.

Según Rosana Bautista, las sentencias recogen que Ismael García solo efectuó un disparo "que está en el asiento del vehículo y por lo tanto no causó daño a nadie, pero le condenan por dos delitos, que es una de las cuestiones por las que está en el Constitucional".

Además, ha señalado que la Defensora del Pueblo "ha aceptado la queja porque ha visto irregularidades", por lo que insta al Ministerio de Justicia a que remita la información sobre la solicitud de indulto, y ha añadido que le cuesta mucho creer "que haya jueces que recogen en su sentencia que tu no has cometido un homicidio, pero que aun así te condenen".

También ha lamentado que "puedan meter en la cárcel a alguien que los propios jueces dicen en la sentencia que no ha cometido el homicidio, mientras que la acusación particular en el juicio de la Audiencia Provincial retiró" los cargos a su marido "porque creía sobradamente probado que él no había sido, por el peritaje de balística".

Tanto Ismael García como el otro policía local de Getafe condenado por homicidio presentaron recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de ingreso en prisión, mientras que el Ministerio de Justicia se encuentra revisando la petición de indulto parcial presentada.

También presentaron solicitud de amparo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y un recurso al Tribunal Constitucional por vulneración de los Derechos Constitucionales.