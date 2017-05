El alcalde de Santa Cruz niega tener dinero oculto y dice que si va a la cárcel irá con la conciencia tranquila

Etiquetas

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo, ha afirmado este viernes que confía en que el Tribunal Supremo "haga justicia", pero en todo caso, ha dejado claro que no abandonará el país ni se convertirá en un "prófugo".

"Si tengo que ir a la cárcel iré, pero con la cabeza alta y la conciencia tranquila", ha señalado al hacer uso de la palabra en la comparecencia judicial que se ha desarrollado en la Audiencia Provincial para analizar la toma de medidas cautelares tras la sentencia del 'caso Las Teresitas'.

Zerolo --para quien se ha pedido prisión provisional por riesgo de fuga-- ha criticado a la Fiscalía y a la acusación popular por volver al "kilómetro cero" de cuestionar su patrimonio y generar "leyendas urbanas", acusando directamente al letrado, José Pérez Ventura, de "filtrar temas" a los medios de comunicación con intencionalidad política.

Además, ha admitido que le "ha salido mal estar callado" durante tanto tiempo porque el caso ha acabado en una sentencia que considera "injusta", y ha criticado que en su caso "nunca" ha habido presunción de inocencia.

"SIGAN BUSCANDO PORQUE NO LO TENGO"

Ha comentado que desde que dejó su actividad política, ha subsistido gracias a algunos amigos, y que cuando le han querido "ayudar", la Policía lo ha impedido con llamadas de teléfono.

"No tengo dinero oculto en ningún sitio, ni barcos, ni áticos ni fincas. Sigan buscando porque no lo tengo", ha destacado.

Zerolo ha señalado que no se va de Tenerife "por principios" y porque tiene "mucho arraigo" familiar, ha desvelado que se pudo marchar en el pasado a trabajar al exterior "ganando cuatro veces más", y que "nadie entendería" que se convirtiera en un "prófugo". "No me puedo ir a ningún sitio porque no tengo dinero", ha comentado.