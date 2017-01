La moción de censura en Alhaurín el Grande no llega ni a votarse y podría acabar en los tribunales

Etiquetas

La moción de censura en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) no ha salido adelante porque ni siquiera ha llegado a votarse después de una sesión extraordinaria muy bronca protagonizada por las diferencias de criterios de los ediles de mayor y menor edad integrantes de la Mesa de Edad y los abucheos de los vecinos presentes. Por tanto, Antonia Ledesma seguirá siendo la alcaldesa de esta localidad, aunque la oposición estudia acudir a los tribunales.

La sesión se inició a la hora prevista pero la citada Mesa de Edad no se constituía al reclamar insistentemente la concejala más joven, la socialista Marina Maldonado, que debía ser ella la presidenta de dicha mesa, "al prevalecer el edil de más antigüedad y no el de más edad", aludiendo a normativa vigente.

Maldonado ha incidido en que la ley no establece quién ostenta el voto de calidad si hay empate, considerando aplicable la ley 40/2015 sobre los órganos colegiados de la administración, y en cuyos puntos establecen que el voto de calidad lo tendría el miembro de mayor rango --en este caso ambos ediles tienen la misma jerarquía--, seguidos de la antigüedad y la edad.

Al no pronunciarse la secretaria municipal al respecto, ratificando únicamente su informe de 23 de enero --no vinculante-- que establece que el voto de calidad lo tiene el edil de mayor edad, el pleno ha continuado pero con las mismas disputas sobre a quién correspondería la Presidencia de la Mesa, con constantes abucheos del público presente y con gritos de "respeto a la ley" y con sendos ediles --mayor y menor edad-- hablando a la vez e interrumpiéndose.

El miembro de más edad, Francisco Guerrero, de Por Alhaurín, leía los documentos mientras la concejala más joven le respondía que no estaba autorizado al considerar que era ella la presidenta, mientras el público asistente gritaba 'no', 'respetad la ley', 'no avasalléis más', 'Toñi alcaldesa' y abucheos constantes que apenas dejaban escuchar la sesión.

Además, a pesar de no estar incluido en el orden del día, ambos integrantes de la Mesa de Edad han leído sendos informes sobre la legalidad o no de la moción de censura que se ha intentado votar, un hecho que ha provocado gritos por parte de la oposición de "prevaricación" dirigidos a la secretaria del Consistorio alhaurino.

La oposición ha incidido en que la concejala del PP, María Francisca Fernández, suspendida de militancia, no podía ser considerada tránsfuga --como mantiene el equipo de gobierno de Por Alhaurín-- porque entonces tendría que estar en el grupo de no adscritos, recordando un informe de 2013 de la misma secretaria municipal en el que se señalaba que la expulsión no significaba su paso a no adscrito.

A pesar de todo, el edil de más edad, que según el informe de la secretaria municipal es quien ostenta la Presidencia, ha sostenido que no se cumplían los requisitos para la votación de la moción de censura y, tras ello, ha dado por concluida la sesión.

En ese momento, los miembros del equipo de gobierno, junto con la habilitada nacional, se han levantado y salido del salón de plenos ante la estupefacción de los firmantes de la moción de censura, que han permanecido en el mismo hasta que un notario ha dado fe de que los once concejales de la oposición (cuatro del PSOE, cuatro de Asalh, dos de IU y la edil suspendida de militancia del PP) seguían en el salón de plenos al no haberse concluido, a su juicio, la sesión de debate de la moción de censura.

Una vez finalizado han sido muchos los vecinos que no sabían exactamente si la moción de censura había o no prosperado. Desde la oposición han mantenido que están estudiando acudir a los tribunales e, incluso, ir contra la habilitada nacional por "prevaricación".

"TOTALMENTE VÁLIDA Y LEGAL"

La que este miércoles pretendía ser la nueva alcaldesa de Alhaurín el Grande, Teresa Sánchez, tras la sesión plenaria, ha recalcado que la moción de censura que se pretendía debatir es "totalmente válida y legal" incidiendo en que el pleno "no ha tenido conocimiento de que esa persona --en referencia a la edil del PP-- haya dejado de formar parte de su grupo municipal y se cumplen todos los requisitos.

Así, ha añadido que era "fundamental" saber quién ostentaba la Presidencia de la Mesa de Edad: "hemos aportado legislación y jurisprudencia de que la presidenta debía ser Maldonado", la edil más joven pero más antigua de la citada mesa puesto que es concejala desde junio de 2015 mientras que Guerrero lo es desde febrero de 2016, cuando entró en la Corporación tras salir el exalcalde Juan Martín Serón.

"Han impedido nuestro derecho fundamental y esto es el principio de la carrera que vamos a iniciar hacia la Alcaldía, tal y como nos hubiera correspondido hoy", ha finalizado Sánchez.

Por su parte, la alcaldesa ha defendido la labor "escrupulosa" de la secretaria municipal y el hecho de que informara a todos los concejales a la vez de la situación de la edil del PP.

Respecto al pleno que no se ha convocado para dar cuenta del paso a no adscrita de la concejala suspendida de militancia 'popular' ha indicado que "se hace en circunstancias normales pero no con una moción de censura", destacando que la habilitada nacional ha esperado la ratificación de la expulsión del partido por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP y los documentos originales. Además, ha añadido que la edil "ha rehusado la notificación".

Por su parte, María Francisca Fernández ha mantenido que sigue perteneciendo al Partido Popular: "es y será siempre mi partido". En este punto, ha justificado su apoyo a la moción en que entiende que el Gobierno municipal "no ha cambiado y yo defiendo la regeneración democrática en Alhaurín".

Según la edil, el compromiso era mantener el apoyo al equipo de gobierno de Alhaurín el Grande "si cambiaba pero yo he visto que no se ha cambiado nada y ahora veo que el PP provincial está más cerca de los objetivos de Por Alhaurín y yo defiendo la regeneración en este municipio. Pero el PP es y será siempre mi partido".