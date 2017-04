La junta de compensación del Sector F avisa de que Diputación no ha respondido "nada" a su petición de reunión

Etiquetas

La junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla) ha avisado este miércoles de que la Diputación no ha respondido "nada" a su solicitud formal de celebrar una reunión con el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), al objeto de tratar la "problemática" de este entorno de parcelas afectado por el desfalco de 3,7 millones de euros de las cuentas de la junta de compensación y el embargo preventivo de cientos de las fincas.

El presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, Francisco Carvajal, ha manifestado a Europa Press que después de solicitar "de palabra" dicha entrevista, fue el 27 de marzo cuando la entidad remitió un correo electrónico a la Diputación provincial, solicitando "una entrevista con el presidente, al objeto de tratar la problemática situación" de la zona, donde no pocas voces señalan que los múltiples frentes judiciales y económicos que sufren los parcelistas han derivado en un "conflicto social" en toda regla.

Desde entonces, según Carvajal, la Diputación no habría respondido "nada de nada" a dicha petición de entrevista. "Si te he visto, no me acuerdo", ha lamentado, recordando que la Diputación emitió en su momento un comunicado anunciando que se interesaría por la situación de los parcelistas y que mediaría "en la medida" de sus "posibilidades".

LOS MÚLTIPLES FRENTES DEL SECTOR F

Y es que no son pocos los frentes abiertos respecto a este sector de parcelas. Además de la investigación del presunto desfalco, que mantiene en prisión al extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, detenido en agosto de 2016 tras haber huido en 2015 al confesar que se había apropiado de dinero, sobre el Sector F pesa la ejecución provisional de la sentencia que condena a la junta de compensación a abonar casi 2,3 millones de euros a la constructora Istem S.L., por las obras encargadas en 2011 y paralizadas en 2012.

Mientras la junta de compensación ha recurrido tanto la sentencia inicial relativa al conflicto de Istem, como el decreto de embargo preventivo de cientos de las fincas derivado de dicha sentencia, Francisco Carvajal exponía recientemente que el Ayuntamiento de Almensilla, gobernado por Agripina Cabello (PSOE), es demasiado "pequeño" para aportar soluciones en solitario al colectivo de parcelistas.

"No pedimos dinero, porque esto es un asunto privado, pero el Ayuntamiento necesita ayuda de las instancias superiores para hacer frente a esto", manifestaba Carvajal, demandando que la Diputación provincial, donde Agripina Cabello ocupa por cierto la Vicepresidencia, preste "apoyo técnico" al Consistorio de Almensilla y "medie" además entre las partes, pues los parcelistas arrastran además una deuda de unos 600.000 euros con la Hacienda Pública y la reconversión del préstamo de diez millones concertado en 2004, para el malogrado proyecto inicial de urbanización de la zona e instalación de dotaciones.