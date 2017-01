La defensa del conductor recurrirá la reapertura del caso del accidente de Freginals

Etiquetas

La defensa del conductor del autobús del accidente de Freginals (Tarragona) en el que el 20 de marzo murieron 13 universitarias recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Amposta (Tarragona) de reabrir la causa por considerar urgente y necesaria su declaración.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Sergi Atienza ha considerado este jueves que el interrogatorio al conductor no es ni urgente ni necesario, pues las pruebas practicadas ya confirmaron que no cometió una imprudencia grave sino leve, con lo que la causa no debería dirimirse por vía penal.

El juez decidió estimar el recurso de la familia de una de las víctimas, en el que pedían reabrir el caso para citarle a declarar, aunque todavía no hay fecha para interrogarle.

El juzgado había archivado la causa --abierta por homicidio imprudente y lesiones-- sin interrogar al chófer por no ver delito al constatar que no hubo fallo mecánico; que la conducción era estable y la velocidad adecuada; que el conductor dio negativo en alcohol y drogas, y que quedase acreditado que había hecho los descansos pertinentes y no se había distraído con el móvil.

INFORMES Y PRUEBAS

Lo había decidido tras tomar declaración a las víctimas, a los trabajadores de la empresa de autobuses y a sus directivos, recibir informes periciales de los Mossos d'Esquadra, el informe del tacógrafo sobre descansos, velocidad y trayectoria, el informe de carreteras y los informes forenses.

El informe pericial de los Mossos d'Esquadra concluyó que la causa del accidente se debía al cansancio del conductor, pese a que el día de los hechos había respetado el tiempo de conducción y descanso diario reglamentario.