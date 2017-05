La juez declara la conclusión del sumario por crimen de Hiendelaencina sin procesar a ninguno de los investigados

Etiquetas

La juez del Juzgado de Instrucción de Sigüenza, Adoración Amigo, ha declarado la conclusión del sumario abierto por el crimen de la anciana Faustina Vacas, de 90 años, en noviembre de 2015 en Hiendelaencina, sin procesar a ninguno de los investigados que había por entender que no existe indicio racional de criminalidad contra ninguno.

No obstante, ahora será la Audiencia Provincial de Guadalajara, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la que resuelva sobre el sobreseimiento o sobre la continuación del procedimiento tras acabar la primera fase de investigación a cargo del citado juzgado.

El auto, dictado este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, aún no es firme, y recoge también que además de remitir el procedimiento a la Audiencia, emplaza a las partes para que se personen en un plazo de diez días ante esta sala.

En este caso había trece personas en calidad de investigados, casi todos pertenecientes a varias familias búlgaras; especialmente Mitka que estaba acusada en calidad de supuesta autora y su hermano Radko como colaborador, pero también se unió posteriormente el hermano de la víctima, Apolinar Vacas.

En dicho auto se recoge también que tras todas las diligencias practicadas, las pruebas de AND de los restos biológicos que se hicieron en la casa de Radko no determinan tampoco que fuera sangre de Faustina, y con relación a los restos de AND que aparecen de Apolinar en la casa, se considera lógico teniendo en cuenta que su vivienda.

En cuanto al posicionamiento de los móviles el día en que ocurrieron los hechos, en el caso de Mitka indica que ese día ella no estuvo en Hiendelaencina.

Un suceso que se remontan a noviembre de 2015 en que apareció sin vida en su domicilio el cuerpo de Faustina Vacas, de 90 años, restos que precisamente eran enterrados hace apenas un mes.

En declaraciones a Europa Press la letrada que representa a Mitka, María de la Hoz Vallejo, ha dicho que este auto supone que "este caso parece que va a terminar como debía después de que tanto Mitka como Radko hayan pasado tres meses en la cárcel" y "así se ha demostrado poco a poco", ha concluido.