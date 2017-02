El denunciante de la trama, contento con la condena a Correa, Crespo y 'El Bigotes' por amañar Fitur

Etiquetas

Dice estar "muy satisfecho" porque la sentencia reconoce la validez de sus grabaciones y que dijo la "verdad" en su denuncia

El denunciante de la trama Gürtel y exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, se ha mostrado contento con la sentencia condenatoria de la pieza relativa a las supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009 y ha destacado que está "muy satisfecho" porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido la licitud de las grabaciones entregadas a la Policía hace nueve años.

"Estoy muy satisfecho de que los dos años que pasé con muchas penurias grabando a esta gente y los nueve años que llevo de sinsabores continuos, de acusaciones continuas han dado su fruto en el sentido de que la Justicia ha dicho que efectivamente José Luis Peñas todo lo que dijo era verdad y ahí está la sentencia", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Peñas ha destacado que con el fallo que se ha conocido este viernes ha "quedado reflejado la gravedad que tiene la corrupción en Valencia, pero en España también". Asimismo, ha destacado que se encuentra contento porque se ha "confirmado" todo lo que denunció y las grabaciones "han sido declaradas válidas".

La sentencia del TSJCV afirma que estas grabaciones no viola la intimidad de los interlocutores porque no se ha difundido nada relativo al ámbito personal o familiar. Asimismo, señala que estas personas emiten de una "manera libre y espontánea" las opiniones sabiendo de antemano que "se despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico".

Además, hace hincapié en que el propio denunciantes se graba a sí mismo en estas conversaciones. En este sentido, el denunciante ha enfatizado que la resolución le da la razón: "No le puse una pistola a nadie para hablar, no obligué a nadie a hablar, ni siquiera influyo en la conversación, no digo: 'vamos a hablar chicos de los paraísos fiscales'. Lo único que hago es mi derecho constitucional y grabar mi vida, mis conversaciones", ha dicho.

UN "BUEN SERVICIO" A ESPAÑA

De hecho, Peñas ha enfatizado que al denunciar las actividades ilícitas encabezadas por Correa ha hecho "un buen servicio" a España, aunque nunca se le ha reconocido "ni quiere" que se haga de "ninguna manera". "Mayor reconocimiento de este tipo no lo va a haber", ha dicho en alusión a la sentencia.

Peñas ha confiado en que esta sentencia marcará el "rumbo" en el resto de piezas de la trama Gürtel que quedan por juzgar. Desde el pasado 4 de octubre se está celebrando en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) la relativa a los primeros años de actividades de la red y en marzo comienza la vista oral de tres piezas sobre los delitos electorales cometidos en las campañas de 2007 y 2008.

El TSJCV ha condenado a Correa y Crespo a 13 años de prisión, mientras que al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', a 12 años y tres meses de cárcel. Otra de las condenadas ha sido la exconsellera 'popular' de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez, a la que se le imponen una pena de nueve años.

Aunque Peñas ha enfatizado que no se alegra de los "años de cárcel para nadie", ha destacado que respeta las condenas impuestas porque "cada cuál se compromete y se pone en la situación en la que está debido a sus actos".