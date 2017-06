La doctora que denunció a López Madrid por acoso sexual señala al excomisario Villarejo como el que la apuñaló en 2014

Etiquetas

Pinto le responsabilizó de un apuñalamiento que sufrió en la calle en 2014

La dermatologa Elisa Pinto, quien denunció al empresario Javier López Madrid por un presunto caso de acoso sexual, ha señalado este martes al excomisario José Manuel Villarejo como la persona que le apuñaló en plena calle en abril de 2015, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La identificación ha tenido lugar esta mañana durante una rueda de reconocimiento a la que se ha sometido Villarejo en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. La juez investiga la denuncia contra el empresario Javier López Madrid.

La diligencia figuraba en la batería de pruebas autorizadas por la Audiencia Provincial de Madrid tras reabrir el proceso tras ser archivado por la magistrada instructora.

La rueda de reconocimiento se ha celebrado a instancias de la doctora, quien responsabilizó al excomisario de la Policía Nacional Villarejo de un apuñalamiento que sufrió en la calle en 2014.

Tras la identificación, la defensa del excomisario ha aseverado en un comunicado que existen elementos probatorios provenientes de las investigaciones de los cuerpos especializados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que investigan el caso desde el inicio del mismo que ponen "en seria duda" la identificación.

Además, ha manifestado que hay testigos que también ponen en duda la veracidad de la identificación, situando a Villarejo en otro lugar totalmente distinto al de la supuesta agresión el día que se produjo la misma.

Según la Guardia Civil, el posicionamiento de los móviles de la doctora Pinto y del móvil desde la que supuestamente recibía las amenazas no concuerdan con la declaración que aportó la denunciante.

También menciona que existen informes periciales que, a través de las cámaras de vigilancia situadas en el aparcamiento donde supuestamente se produjo la agresión, contradicen la versión de la doctora Pinto.

Estos informes, según el letrado, afirman que el hijo de la demandante no podía haber presenciado la supuesta agresión por encontrarse, en todo caso, dentro del coche y la doctora Pinto detrás del mismo con el maletero abierto.

DENUNCIA DE LA DOCTORA

La médico había denunciado a López Madrid asegurando que, tras una visita a su consulta, el empresario "comenzó un flirteo que ella trató de pararlo pero no pudo", según consta en la denuncia. Tras estos episodios, según denunciaba Pinto, comenzó a padecer "acoso sexual" que "no pudo controlar" y "no denunció en un principio por ser la persona que era" y "por pánico".

La dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos y en 2014 fue apuñalada por la calle, hecho sobre el que ya responsabilizó al comisario de Policía José Villarejo, a quien ella vincula con López Madrid.

Pinto acusó López Madrid de seguirle y mandarle fotografías de los lugares en los que había estado, así como de presentarse en un hotel de París al que ella había acudido por motivos profesionales y acudir a su consulta sin cita previa, en una ocasión acompañado de un hombre que, según la denunciante, se trataría de Villarejo, y según el denunciado, su abogado Rafael Redondo.

López Madrid negó el acoso y aseguró que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que tanto él como sus amigos recibieron llamadas de contenido sexual, así como mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a Pinto.