Cuatro despachos de abogados representan ya a más de 40 afectados por los incidentes de la Madrugá

Los despachos de abogados sevillanos representados por los letrados Ernesto Sanguino, Ramón Carbajal, Francisco Serrano y Fernando Rodríguez Galisteo representan ya a más de 40 personas afectadas por los incidentes ocurridos en la pasada Madrugá del Viernes Santo, que se han saldado hasta el momento con once personas detenidas y otras dos investigadas.

En este sentido, el abogado y exjuez de Familia Francisco Serrano ha informado a Europa Press de que, a día de hoy, representan ya a más de 40 personas afectadas por dichos incidentes, las cuales se han puesto en contacto con dichos despachos de abogados después de que éstos anunciaran que ejercerán la acusación particular en nombre de los perjudicados de forma "gratuita" y "altruista".

Junto al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, estos despachos de abogados se han unido para representar a los perjudicados por dichos incidentes, "buscar la verdad" de lo ocurrido y dirigir las actuaciones contra "los verdaderos culpables de tan aciaga noche" para que "esto no quede en el olvido" y "no se vuelva a repetir".

En este sentido, han presentado un decálogo en el que explican por qué han decidido personarse como acusación en nombre de los perjudicados por los incidentes de la Madrugá, que están siendo investigados por la juez de Instrucción número 5, siendo el primer objetivo el de "defender nuestro sentimientos religiosos frente a quienes se creen que gozan de impunidad para poder ofenderlos, incluso valiéndose no sólo de agresiones verbales sino también, de la violencia física".

De este modo, pretenden "depurar todas las responsabilidades que se puedan derivar de lo sucedido, empezando por los autores materiales conocidos y siguiendo con la investigación para encontrar a otros responsables y sin descartar también posibles autores intelectuales y promotores de esa actuación", así como "conocer si se ha tratado de una actuación coordinada y planificada y no una mera actuación aislada de personas sin escrúpulos, simples gamberros o delincuentes comunes".

Asimismo, estos despachos de abogados quieren "conocer en la medida de lo posible todo lo sucedido, para lo cual se propondrá en la instrucción toda la prueba que pueda ser conducente a dicho esclarecimiento", así como "procurar evitar que se vuelvan a repetir incidentes semejantes en las semanas santas del futuro, garantizando a las Cofradías de la Madrugada y a todos los sevillanos que puedan disfrutar en ese clima de paz, recogimiento y fervor, en una noche tan especial y única para Sevilla".

Además, otros fines que persiguen con su personación como acusación particular es "no pasar por alto y que no se dé la debida importancia a lo sucedido", ya que "una cosa es no crear alarma social y otra que no se dé la respuesta adecuada, contundente y proporcional a unos actos que han generado el pánico y terror en las calles de Sevilla", y "recabar el apoyo de todos los medios con los que cuente la Administración de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la búsqueda de esa verdad".

INVESTIGACIÓN "SERIA" Y "EXHAUSTIVA"

También quieren "incentivar, a través de ese conocimiento, que para años venideros se adopten medidas de seguridad, e incluso si caben más ajustadas a la situación y riesgo real, al que se enfrenta la Semana Santa sevillana", así como "promover el orgullo, a través del ejercicio de acciones legales, de sentirse cofrade y amante de la Semana Santa, en toda su máxima expresión.

Según ya explicó Francisco Serrano, el objetivo es que "se haga una investigación seria, rigurosa, exhaustiva y técnico-profesional". "Vamos a representar a esa sociedad civil sevillana preocupada y perjudicada" y que ha sufrido "lesiones físicas, morales o psicológicas", ya que "queremos que, la próxima Madrugá, se vuelvan a oír las marchas cofradieras y no el sonido de las sirenas de las ambulancias", manifestó.

"No se puede partir de la hipótesis de la confabulación ni de ninguna otra hipótesis, queremos conocer las causas, dejar a la Policía que investigue y nosotros pedir diligencias de prueba complementarias", dijo el exjuez de Sevilla.

Los abogados que van a ejercer la acusación particular en nombre de los perjudicados fueron víctimas de la Madrugá y también sufrieron sus consecuencias, según explicó Ramón Carbajal, quien apostó por "aunar fuerzas para presentar una imagen sólida de la sociedad civil en respuesta a lo ocurrido" y "conseguir la averiguación más completa de los hechos".

De su lado, Rodríguez Galisteo abogó por "encontrar la verdad de lo sucedido para tomar medidas de cara al futuro" y buscar a los "verdaderos" responsables de los incidentes ocurridos en la Madrugá, ya que se trata de un delito "grave" contra el orden público y también contra los sentimientos religiosos "que han provocado una situación de pánico e incluso de terror" entre los ciudadanos.