El director de la DGT ve "justo" modificar la omisión de socorro para "paliar la falta de sanción o de pena"

Etiquetas

El director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, se ha mostrado favorable a modificar el concepto de omisión de socorro. "Es justo que haya una modificación que palie las faltas de sanción o de pena para la omisión del deber de auxilio. Nosotros estamos por apoyar esa iniciativa", ha recalcado en relación a una reivindicación que reclaman, en otros, los ciclistas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió el pasado mes de diciembre a revisar el concepto de omisión de socorro para que este no quede impune. Catalá recibió entonces a Anna González quien, a través de la plataforma change.org, había reunido más de 188.000 firmas con su campaña #porunalyejusta en la que pedía la modificación de dos artículos del Código Penal: el 142 que regula el homicidio por imprudencia, y el 195 que regula la omisión del deber de socorro.

En cuanto a la omisión del socorro, recordaba que se trata de un concepto que "está creado en los años noventa y que no atiende, quizás, a una realidad muy vinculada con la seguridad vial y en particular con la actividad de los ciclistas ya que, lamentablemente, son muchas las víctimas que se producen".

Así, abogó por crear "un tipo nuevo en el cual se establezca que cuando una persona causa una lesión en materia de circulación de tráfico y seguridad vial, se cree una obligación adicional para atender y facilitar ayuda a la víctima" y que no se den "situaciones paradójicas como la que había declarado el Tribunal Supremo que si hay fallecimiento, no hay omisión de socorro porque ya no se podía socorrer a un fallecido". En todo caso, señaló que esta modificación iría en el contexto de una reforma del Código Penal.

Por su parte, Serrano, que ha participado este miércoles 7 de junio en la presentación de la Vuelta Junior Cofidis, ha afirmado que "es imparable ya la reforma legal" de Tráfico y que "el cambio legislativo ha comenzado".

Según ha indicado, el inicio del cambio legislativo comenzó el día en que se celebró el Consejo Superior de Tráfico el pasado 23 de mayo, en el que se crearon los grupos de trabajo enfocados a modificar la Ley. En este Consejo se anunciaron medidas con el objetivo de reducir la siniestralidad de ciclistas en las carreteras, entre las que destacan un mayor control del consumo de alcohol y drogas y el establecimiento de nuevos límites de velocidad. Estas propuestas se dirigirían, sobre todo, a conductores jóvenes y noveles. Otras medias que la DGT estudia es la retirada de carné a los reincidentes por delitos relacionados con el consumo de alcohol y/o drogas.

"Estamos en la fase de escuchar a los sectores de la sociedad que están más implicados en la seguridad vial y, a continuación, haremos nuestra propuesta de reforma, que tendremos que someter, evidentemente, a la consideración de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados", ha explicado Serrano, que subraya que hay "otras consideraciones que el ministro de Justicia tiene que tomar en consideración".