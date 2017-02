El nuevo director de Telemadrid asegura que lo "único" que le ha pedido Cifuentes es que la cadena sea "sostenible"

Etiquetas

El nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, ha manifestado este viernes que lo "único" que le ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es que la cadena sea "sostenible".

Así lo ha expresado en un encuentro organizado por 'The Experience Club', donde ha sido preguntado por la presión política que se ha venido denunciando en las cadenas autonómicas. En este sentido, ha indicado que actualmente hay una situación política que le permite trabajar "con independencia".

"Cifuentes lo único que me ha pedido es que sea sostenible. No me ha pedido nada más", ha asegurado el nuevo director, que tomará posesión de su cargo a mediados de mes, y que ha añadido que el objetivo de todos es "acabar con la información gubernamentalizada", después de años de críticas de supuestas injerencias por parte del Gobierno regional.

En su opinión, un director general no puede estar "encima de la escaleta" aunque sí que ha reconocido que está en su derecho de cambiar a los directores de informativos si no se tiene confianza en ellos.

Sobre la sombra de la privatización, López ha negado que se esté pensando en ello, en la misma dirección que lo ha hecho ya en ocasiones la presidenta madrileña. Cifuentes lo ha descartado, al igual que cerrarlo, siempre y cuando el ente público sea sostenible, como le ha pedido al nuevo director.