El exdirector general de Mercasevilla "nunca" garantizó a Sanma que fuera a ganar el concurso por los suelos de la lonja

Etiquetas

Dice que se optó por el concurso público y no por la subasta para evitar la "especulación" sobre los terrenos de la lonja

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado este martes que "nunca" garantizó a Sanma, filial de Sando, que fuera a resultar la adjudicataria del concurso público para la venta de los suelos de la lonja, tal como ocurrió finalmente, ya que "no le puedo prometer algo de lo que yo no decido", añadiendo además que "no sabía" que Sanma "se iba a presentar" al concurso.

Durante su declaración como investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de este concurso público, y a preguntas de la Fiscalía de Sevilla, Fernando Mellet ha defendido que el pliego de condiciones para el concurso fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, por la Comisión Ejecutiva, por el Consejo de Administración y por la Junta de Accionistas de Mercasevilla.

Durante el interrogatorio realizado por el Ministerio Público, que se ha prolongado por espacio de dos horas, Mellet ha aseverado que ni siquiera el secretario municipal "discutió la legalidad" de dicho pliego de condiciones, de cuya elaboración, según ha dicho, se encargaron la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante, el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero y el economista José Antonio Ripollés.

"Todo el pliego de condiciones fue elaborado por estas personas, mi única labor en el pliego era canalizar la información que me iba llegando", según ha subrayado durante la tercera sesión del juicio el ex gerente de Mercasevilla, que igualmente ha negado que se dieran "órdenes" o "instrucciones" a estas personas para incluir en el pliego ninguna cláusula para favorecer a la oferta presentada por Sanma.

"NO CONOZCO CÓMO SE HACE UN CONCURSO PÚBLICO"

Y es que, según ha subrayado, los técnicos encargados de la redacción del pliego de condiciones del concurso "tuvieron absoluta libertad" para elaborar tanto el pliego como las puntuaciones, punto en el que ha añadido que "no pactó nada con ninguna empresa" en relación al concurso público de los suelos.

"Yo no conozco cómo se hace un concurso público", ha puesto de manifiesto Fernando Mellet, que ha explicado asimismo que él era partidario de la subasta o adjudicación directa de los terrenos de la lonja porque le interesaba "la oferta económica más importante", no obstante lo cual se llevó a cabo una reunión en el Ayuntamiento en la cual "se tomó la determinación de que era necesario un concurso", siguiendo así el "criterio" del secretario municipal.

Y se optó por el concurso porque la subasta "podía entenderse que era una especulación sobre los terrenos que no podía hacerse" al producirse un aumento en los precios de las viviendas previstas en esos terrenos, el 40 por ciento de las cuales iban a ser de protección oficial, según ha explicado el exdirector general de Mercasevilla, que durante la jornada de este martes ha respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía y por las acusaciones que ejercen la lonja y la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas.

"NO HABÍA NI PARA PAGAR LAS NÓMINAS"

Tras precisar que el precio de venta de los suelos se estableció en 108 millones de euros, Fernando Mellet ha señalado que, cuando fue nombrado director general de Mercasevilla en el año 2002, "no había ni para pagar las nóminas" y la situación "era absolutamente desastrosa", aunque cuando ya aplicaron la gestión de cobros comenzaron a "sobrevivir".

La declaración del ex gerente de la lonja continuará este miércoles, a partir de las 10,00 horas, con el interrogatorio por parte de los abogados de los diez acusados en la causa, para los que la Fiscalía solicita dos años de cárcel por un delito de fraude y exacciones ilegales.

Tras la declaración de Fernando Mellet está previsto que comparezcan, por este orden, el ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex asesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño.

LA JUEZ DEFIENDE LA IMPARCIALIDAD DE ALAYA

La declaración de Mellet ha comenzado después de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, haya rechazado este martes las cuestiones previas planteadas por los abogados de los diez acusados, a las que ya se opuso la Fiscalía de Sevilla en una intervención donde alegó que ninguna defensa planteó "nunca" en esta causa la supuesta "parcialidad" de la juez Mercedes Alaya durante la instrucción del procedimiento en base a la labor de auditor que su marido llevó a cabo en la lonja.

"No existe parcialidad por parte de la juez instructora", ha aseverado la juez, que ha subrayado que a lo largo del procedimiento "no existe ningún tipo de incidente de recusación" contra la magistrada. La juez ha rechazado de este modo la mayoría de las cuestiones previas, entre ellas que la causa sea "cosa juzgada" tras haber sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, mientras que el resto de cuestiones previas las resolverá en sentencia.