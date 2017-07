Un exdirector de Trabajo pide ser apartado de una pieza de los ERE para evitar su "doble enjuiciamiento"

Etiquetas

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha pedido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que le aparte de la pieza separada por las ayudas a Santana Motor al estar también acusado en la pieza 'política' de los ERE, todo ello a fin de evitar "un doble enjuiciamiento por unos mismos hechos".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de Juan Márquez, Inmaculada Torres, solicita a la magistrada que deje sin efecto la dirección del procedimiento contra "todos aquellos investigados" que, como su defendido, ya se encuentran acusados en la pieza 'política' de los ERE, por la que serán juzgados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.

La letrada ha realizado esta petición después de que, el pasado 4 de mayo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estimara el recurso presentado por un ex director general de IDEA y abriera la vía para que los exaltos cargos de la Junta procesados en la pieza 'política' no puedan ser imputados ni procesados en ninguna otra de las piezas separadas en que se divide la causa.

De este modo, la abogada considera que el hecho de dirigir la pieza de Santana Motor contra los ex altos cargos citados vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal al infringirse el principio 'non bis in ídem' y de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Al hilo de ello, la letrada explica que la pieza de Santana Motor se dirige contra personas "que por los mismos hechos ya se encuentran acusadas" en la pieza 'política' de los ERE, cuyo juicio comenzará el próximo día 13 de diciembre, por lo que "la inclusión y continuación de las presentes diligencias" contra estos acusados "infringe los principios 'non bis in ídem', seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad".

Y es que "supone someterle a un doble enjuiciamiento por unos mismos hechos", asevera la abogada.

Seguidamente, alude al auto de 4 de mayo por el que la Audiencia apartó de una de las piezas a un ex director general de IDEA para indicar que "ante la duplicidad de procesos sobre los mismos hechos, encontrándose uno de ellos en instrucción y el otro pendiente de que se celebre el juicio oral, de acuerdo con lo expresado por la Sección Séptima en el citado auto, lo procedente es dejar sin efecto la dirección de este procedimiento contra todos aquellos investigados que como mi defendido, Juan Márquez, ya se encuentran acusados" en la pieza 'política' de los ERE.