El exjuez Serrano: "El estado de la justicia en Andalucía deja mucho que desear"

Francisco Serrano, abogado y ex titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, ha asegurado que "el estado de la justicia en Andalucía deja mucho que desear", y que se trata de algo que no solo opina él, sino que "los ciudadanos viven la lentitud de la justicia. Por ejemplo, en Sevilla, la sede judicial es de vergüenza". El abogado ha señalado que ese tema "le da vergüenza y pena como andaluz".

El ex titular ha impartido la conferencia 'Mediación civil. Concurso persona física casada en bienes gananciales. Procedimiento liquidación sociedad gananciales', enmarcada en el curso 'Mediación concursal y civil. Liquidación societaria-liquidación concursal', que se ha celebrado los días 13 y 14 en los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

Serrano ha expresado su enfado sobre la situación de las estructuras de la Justicia en Sevilla: "Cuando voy a otras sedes judiciales, me encuentro con unos edificios maravillosos y extraordinarios. Esas son cosas que tiene que tener un Estado moderno".

Respecto a la lentitud de los procesos, ha enunciado que "una justicia lenta no es una justicia", y ha ejemplificado esta situación con los equipos técnicos, que "tienen que ser especializados puesto que dejan mucho que desear". Asimismo, ha apuntado que la delegación de competencias de Justicia está trayendo a los ciudadanos "un gran perjuicio más que beneficios", y que "hay una desigualdad y una diferencia de trato por razón de territorio entre unas personas y otras", ha sentenciado.

LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD

Para el exjuez, "la justicia tiene que avanzar conforme la sociedad avanza". Ha asumido que no se trata de algo "estanco", que las leyes "tienen que evolucionar", porque si no la sociedad estaría aún en el "Código Justiniano".

Finalmente, Francisco Serrano ha matizado que la evolución de las leyes "no se puede hacer antes de que evolucione la sociedad". Además, ha destacado que, a veces, las leyes "no evolucionan a favor de corrientes de la sociedad", sino que lo hacen a través de "golpes de telediario". Para concluir, ha destacado que la justicia "debe avanzar tras sopesar la evolución. Las cosas no cambian de la noche a la mañana".