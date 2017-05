La expresidenta del Parlamento balear, a juicio oral con Podemos por su por expulsión y cese

Etiquetas

La diputada balear Xelo Huertas se enfrentará este jueves a su antiguo partido, Podemos, en un juicio oral a partir de las 09.30 horas, por la expulsión del Grupo Parlamentario que desembocó en su cese como presidenta del Parlamento autonómico.

Huertas y la letrada de Podemos, Aina Díaz, no llegaron a una conciliación previa el pasado 23 de marzo después de que la ex presidenta pusiera como condición que la diputada sea reintegrada en Podemos para retirar la demanda. Desde Podemos consideran que la expulsión se hizo correctamente, por lo que no admitieron la petición.

Comparecerán como testigos el miembro de la Comisión de Garantías Democráticas estatal Pedro Fernández (por videoconferencia), el investigador Daniel Bachiller, el secretario de organización Alejandro López, el instructor del expediente, Joan Canyelles, así como otros miembros del partido.

El juicio deberá abordar diferentes cuestiones; entre ellas, si Huertas manifestó en una reunión del Consejo Ciudadano que votaría no a los presupuestos incluso en contra de la voluntad de la Asamblea Ciudadana; si ha habido un "trato discriminatorio" por nombrar presidente a Baltasar Picornell cuando según Huertas se expresó "en los mismos términos" que ella respecto a los presupuestos; la nulidad del expediente sancionador en base a supuestas irregularidades y la posible "contaminación" en el procedimiento por parte de la comisión de garantías estatal que, según la demandante, habría dictado ya una resolución antes de la autonómica.

Por su parte, el Ministerio Fiscal cuestionaba si se ha vulnerado el derecho a la libertad política y de expresión de Xelo Huertas y si bien no vio incorrección en el proceso planteaba valorar la "razonabilidad" de la sanción.