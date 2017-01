El expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo niega que se "garantizara" el concurso a Sanma

Etiquetas

El ex concejal socialista asegura que el interventor municipal "dijo que la cláusula al alza era perfectamente legal"

El ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo ha negado este miércoles que se "garantizara" a Sanma, filial de Sando, la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de la lonja. "En absoluto", ha respondido a preguntas del abogado del exdirector general Fernando Mellet, quien ayer también negó este extremo.

Durante su declaración como investigado en la cuarta sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de este concurso público, Gonzalo Crespo también ha negado "rotundamente" que "se pusieran de acuerdo" para que Sanma resultara la adjudicataria del concurso.

Crespo ha relatado que fue septiembre de 2003 cuando entró en el Consejo de Administración de la lonja, tras lo que en mayo del año 2005 fue nombrado presidente de Mercasevilla "como consecuencia de la dimisión" de José Antonio García "por un asunto judicial del que salió absuelto".

Al hilo de ello, ha precisado que, como consejero, "no estaba en la tramitación del día a día" y se limitaba a acudir a las reuniones del Consejo de Administración, añadiendo que tuvo conocimiento "de los problemas económicos y financieros" de la sociedad "porque se comentaban" en las reuniones de dicho Consejo.

EL CONCURSO PÚBLICO, LA MEJOR FÓRMULA

Como presidente de la lonja, ha dicho que asumió una "mayor carga de responsabilidad", aunque su cometido "se limitaba a velar por el cumplimiento de los acuerdos y decisiones" del Consejo de Administración, añadiendo que fue el secretario municipal quien planteó tres fórmulas distintas para la adjudicación de los suelos, todas "legales".

De este modo, el secretario del Ayuntamiento planteó la venta directa de los suelos, la subasta o el concurso público, aunque "se comentó por todos que la venta directa tenía una cierta debilidad jurídica y pudiera ser criticable" por la opinión pública, tras lo que finalmente el secretario dijo que el concurso "era la mejor opción, pues se iban a hacer viviendas sociales" y "nos daba mucha más garantía".

En este sentido, el ex presidente de Mercasevilla ha asegurado que "no influyó" en la fórmula para la adjudicación de los suelos de la lonja.

Respecto al pliego de condiciones del concurso, Gonzalo Crespo ha explicado que su redacción "la definió el Consejo de Administración", quien decidió que se encargara del mismo el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero con la colaboración de la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y del economista José Antonio Ripollés, quien era "el economista de cabecera" de la lonja.

"NO USÉ EL ORDENADOR EN LOS CUATRO AÑOS QUE ESTUVE EN EL AYUNTAMIENTO"

"A todo el Consejo de Administración le pareció lógico y normal" lo anterior, ha subrayado el ex presidente de Mercasevilla, quien ha incidido en que "no fue ningún capricho" suyo el nombramiento de estas tres personas para la redacción del pliego de condiciones.

"No me leí los pliegos y me conformaba con atender las explicaciones de los que lo habían hecho en los órganos colegiados de Mercasevilla", ha afirmado, añadiendo que no leyó ningún email en relación al pliego porque, según ha explicado a modo de anécdota, llegó al Ayuntamiento procedente de una empresa informática. "Como estaba tan cansado de la informática, no usé el ordenador en los cuatro años que estuve en el Ayuntamiento, todo lo hacía a través de mi secretaria", ha añadido.

Crespo ha insistido en que "no era su función estudiar los pliegos", ya que "tenía plena confianza en los que lo estaban redactando", agregando que el propio interventor municipal "dijo que la cláusula al alza era perfectamente legal".

En esta línea, ha puesto de manifiesto que el pliego de condiciones fue aprobado "por unanimidad y con felicitación expresa de la oposición" por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla

"NI VI NI TOQUÉ LAS OFERTAS"

Respecto a la mesa de contratación, que fue presidida por el propio investigado, ha asegurado que no tuvo "ninguna" participación así como que en ningún momento "vio ni tocó" las ofertas presentadas. "Sólo sabía que había distintas ofertas", ha dicho.

Por último, y a preguntas del abogado de Mellet, ha dicho que éste "fue un buen" director general porque "cumplía siempre las resoluciones y acuerdos" del Consejo de Administración, punto en el que ha afirmado que "no le consta" que Mellet "hiciera nada en contra de lo que decía el Consejo de Administración", añadiendo que incluso "fue felicitado por su gestión" por todos los consejeros de la lonja.

La declaración de Crespo continuará este jueves, a partir de las 10,00 horas, con las preguntas de las defensas, tras lo que a continuación comparecerá el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos.

Este miércoles también ha declarado como investigado el que fuera presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado para asegurar que no tuvo participación alguna en el concurso. "No firmé ningún documento ni me reuní con responsables de Mercasevilla, jamás", ha finalizado.

LA JUEZ LLAMA LA ATENCIÓN A MELLET

De su lado, Fernando Mellet ha concluido este miércoles la declaración iniciada ayer martes y ha aseverado que Torrijos "no tuvo nada que ver" con el contenido y elaboración del pliego de condiciones del concurso público para la venta de los suelos de la lonja, insistiendo en que dicho pliego fue elaborado por la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante, el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero y el economista José Antonio Ripollés.

Torrijos "no tuvo nada que ver" en el contenido del pliego, ha subrayado el exgerente de Mercasevilla, quien ha querido precisar lo que aseveró en la primera jornada de declaración y ha dicho que Torrijos, "por su especial pensamiento sobre temas sociales, planteó que se hiciera una operación donde no hubiera especulación con los temas sociales".

Por último, ha apostillado que "nunca nadie me comentó la posibilidad de que se favoreciera" a Sanma en el concurso. "Ni conocía a Miró ni sabía quien era Sando ni Sanma", ha finalizado Mellet, a quien la juez de lo Penal número 13 ha llamado la atención en el momento del interrogatorio y cuando estaba respondiendo a las preguntas de uno de los abogados defensores. "Risas ninguna, que esto es muy serio", le ha espetado la juez.