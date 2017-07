El extesorero del PP Rosendo Naseiro dice que Fraga pedía donaciones "a todo el mundo" y se ingresaban en cuenta

Etiquetas

Niega una 'caja B' en su etapa y asegura en el Congreso que "nunca" ha pedido dinero a "nadie" para el PP

El que fuera tesorero del PP entre enero de 1989 y abril 1990, Rosendo Naseiro, ha asegurado este jueves en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del partido que Manuel Fraga pedía dinero "a todo el mundo" y "se ingresaba en la cuenta que había para la campaña".

Y cuando eran donativos, ha proseguido, también había una cuenta abierta de donativos anónimos. "Pero no sé el numero ahora ni me lo pregunte", ha apostillado, para añadir después que "una señora que se llamaba Begoña Urquijo" cogía "muchos de esos cheques" porque "tenía poderes como el tesorero y el secretario".

Eso sí, se ha mostrado convencido de que Fraga, que fue presidente del PP y de la Xunta de Galicia, no se quedaba con los talones que recibía en los mitines, pero ha admitido que "a lo mejor alguna vez" recibió algún talón con "un poquito de dinero" que entregó a los escoltas y que estos llevarían al partido. Ahora bien, ha dejado claro que Fraga "no gastaba un duro del partido" ni él tampoco.

Por contra, Naseiro indicó que "nunca" pidió dinero a "nadie" ni reclamó donativos a empresas o empresarios para su formación, de la que todavía es militante. "Yo nunca he pedido ni he autorizado a nadie, y si alguien pidió en mi nombre es sin saberlo yo --ha respondido Naseiro a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia--. Yo no conozco a nadie que estuviera autorizado por Tesorería para pedir dinero a nadie".

El extesorero, de 82 años, ha mostrado dificultades para escuchar con claridad las preguntas de los comisionados y el presidente de la comisión, el representante de NC, Pedro Quevedo, se ha visto obligado a llamar continuamente a la calma y pedir a los diputados que permitieran al interviniente responder para que la comparecencia pudiera sustanciarse con normalidad, dadas las constantes quejas del PP.

NO SOBRESUELDOS

Además, ha subrayado que en su etapa de tesorero no se pagaron sobresueldos ni "complementos". "No se pagaron sobresueldos conmigo, ni se firmaron recibos ni cosas privadas", ha recalcado. Es más, ha dicho que cuando estaba al frente de las cuentas puso un impuesto, ya que "cobraba el 10%" a los diputados y "decían que era un impuesto revolucionario". "Eso lo hice yo dentro del PP y Álvarez Cascos vino y lo quito", ha resaltado.

Naseiro ha explicado después que tras su renuncia fue Álvarez Cascos, que era secretario general, el que se hizo cargo de las cuentas del partido. "Álvarez Cascos fue el que se hizo cargo. Allá sus cosas. Lo sé como lo saben ustedes desde la calle porque yo no estaba en esas decisiones", ha indicado.

LA FINANCIACIÓN ERA LEGAL

Naseiro ha defendido que la financiación en el PP era legal y que todo el dinero que recibía se ingresaba en una cuenta que controlaban "unas señoras militantes del PP" para, después, justificarlo ante el Tribunal de Cuentas. "Yo siempre di cuenta a ese tribunal de todo lo que se hacía", ha apostillado.

Ha relatado que el dinero que manejaba el PP "mayoritariamente" procedía de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado destinan a los partidos y que si se "administraba bien" llegaba para financiar las campañas electorales. "No había otro tipo de financiación. No busquemos cosas raras", ha apuntado.

Naseiro ha puesto en cuestión que el Tribunal de Cuentas señalara en su día que lo que el PP declaró de la campaña de 1989 no coincidía con lo que el partido le hizo llegar. "¡Qué barbaridad! Eso no es cierto", se ha limitado a contestar.

Durante su comparecencia, Naseiro ha tachado de "falso" que con él comenzara la 'caja B' del PP, tal y como aseguró el también extesorero Luis Bárcenas. "Totalmente falso. Falso y mentira", ha manifestado Naseiro, subrayando que la 'caja B' no la ha "visto" y que se enteró recientemente de su supuesta existencia.

Al ser preguntado por la primera anotación de los 'papeles de Bárcenas' que dice que le entregó dinero al extesorero, Naseiro ha dicho que no recibió ni supo nada de sus pagos "ocultos" y de esa "caja B". "Conmigo no la hubo", ha enfatizado. "Claro que a lo mejor sabías que en alguna provincia a lo mejor no había salido bien", ha indicado. Y ha agregado que Álvarez Cascos "tenía poder en el partido" en ese momento.

El extesorero ha admitido que le vendió "algún cuadro" a Bárcenas pero que, en cualquier caso, no fue uno "de gran importancia", sino "meramente decorativos" porque, según sus palabras, el exsenador "no entendía de cuadros".

Como hiciera en su comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, Naseiro ha pretendido desmontar así la explicación de Bárcenas, que apuntó que parte de la fortuna que tenía en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte, algunas de las cuales realizaban juntos.

Por ello, ha dicho desconocer por qué Bárcenas quiere utilizarle como "coartada" para justificar su fortuna en Suiza, como se la ha preguntado. "El señor Bárcenas puede decir lo que quiera, él sabrá", pero "yo no compré cuadros con Bárcenas", ha comentado.

"ESTO ES UN TRIBUNAL", DENUNCIA

El extesorero 'popular' ha insistido una y otra vez en que "nunca" ha pedido dinero a ninguna empresa ni a ninguna persona en particular rechazando así el conocido como 'informe Gallardón', elaborado en 1990 por Alberto Ruiz Gallardón, que apuntaba en ese sentido. "El señor Gallardón es dueño de lo que dice y yo le digo lo que le digo", ha zanjado.

El extesorero del PP se ha quejado de que la oposición le estuviera sacando el 'caso Naseiro' cuando está "muy bien aparcado" por el Tribunal Supremo y ha llegado a denunciar que se le estaba intentando juzgar como si el Congreso fuera un "tribunal".

"Esto es ilegal", ha dicho en algún momento Naseiro, que también ha cuestionado que ahora se le esté preguntando si se acuerda de cuestiones después de 30 años. "¿Después de 30 años me vienen a decir ahora si me acuerdo de esto o de aquello? Pues de muchas cosas, no", ha indicado.

SE PAGÓ SU DEFENSA EN EL 'CASO NASEIRO'

En varios momentos de su intervención, el extesorero ha subrayado que el PP no pagó ni un euro de su defensa en el 'caso Naseiro' que sufragó él mismo, pese a que Podemos, por boca de Carolina Bescansa, le ha espetado que está acreditado que el partido pagó "con la caja B de Génova dos millones de pesetas" para su defensa.

El extesorero ha cargado duramente contra el juez Luis Manglano, un "hombre de izquierdas" de los que él llamaba "rojo" que, según ha dicho, se "equivocó" y le metió "en la cárcel injustamente". "Y lo ha dicho el Tribunal Supremo, que eso era ilegal", se ha quejado, para insistir en que no quería hablar de este caso y tildar al magistrado de "mentiroso".

Naseiro ha dejado claro que, en su etapa al frente de la Tesorería del partido, actuó con "autonomía" negando, por tanto, estar al dictado de José María Aznar, presidente del PP desde el año 1990. "Los presidentes de los partidos pueden hacer lo que les dé la gana y supervisar lo que quieran, pero José María no llevaba las cuentas del partido, sino la Tesorería", ha recalcado.

El extesorero ha afirmado que no recuerda si fue Aznar quien le presentó en su día a Salvador Palop, exconcejal del PP de Valencia implicado en el caso Naseiro, y, de hecho, ha indicado que le trató "muy poco". "Creo que no me he tomado un café en mi vida con él", ha apuntado.

El extesorero ha dicho que no recuerda que ha tenido cuentas en Suiza --"a lo mejor sí", ha comentado--, y sólo ha rememorado que mandó "algún dinero" a ese país helvético porque tenía un nieto que estaba enfermo que había acudido allí. Ahora bien, ha sentenciado que no operó con ninguna cuenta del partido en Suiza.