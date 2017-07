La oposición pide sesiones extraordinarias del Pleno y la comisión de investigación para que comparezca Taboada

Etiquetas

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Cs) han registrado iniciativas para solicitar que se reúna la Diputación Permanente de la Asamblea con el objetivo de tratar la convocatoria de un Pleno y una sesión de la comisión de investigación extraordinarios para que comparezca el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, sobre la desaparición de documentación relativa a contratos de la empresa Arpegio investigados en el marco del caso Púnica.

Primero lo hizo Podemos el pasado martes y este jueves lo han hecho PSOE y Ciudadanos. La Mesa de la Asamblea verá el próximo martes todas las iniciativas presentadas en las últimas semanas. Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, tiene la potestad de convocar la Diputación Permanente para que habilite o no las sesiones extraordinarias del Pleno y la comisión de investigación.

En declaraciones a los medios en un acto en Getafe, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha dicho que no hacen juicios sobre nadie sin haberle escuchado antes, pero "que los indicios señalan que aquí alguien ha hecho algo mal está claro, porque se ha perdido documentación relevante que tiene que ver con Arpegio, y hay que explicar eso".

Tras destacar que la documentación desaparecida corresponde a los años 2006 y 2007, en los que se enmarca la operación Púnica, ha afirmado que "esto produce una duda sobre la honorabilidad de las instituciones".

"Yo creo en las coincidencias, pero cuando son reiterativas acaban pareciendo que alguien tiene un interés en que no se conozca del todo la verdad, presuntamente, y aquí algo se está haciendo mal y queremos explicaciones", ha aseverado.

Para el portavoz socialista, se están desviando responsabilidades, y ha aseverado que la "responsabilidad política le corresponde al señor consejero", por lo tanto, ha considerado que es "imprescindible" que dé explicaciones.

"Después de que las dé, nosotros veremos si son suficientes o si no son suficientes y adoptaremos las decisiones que sean pertinentes al respecto", ha agregado Gabilondo.

Así, el portavoz socialista ha abogado por que la Diputación Permanente adopte las decisiones para que pueda comparecer el consejero en la forma que considere más adecuada, en Pleno o en comisión.

CS: "ES LA TERCERA VEZ QUE SE PIERDEN PAPELES IMPORTANTES"

Por su parte, en declaraciones a los medios en la Asamblea, el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha defendido la necesidad de que comparezca González Taboada "a la vista de las informaciones que han salido estos días y sobre todo teniendo en cuenta que es la tercera vez que ocurre en la Comunidad de Madrid que se pierden papeles importantes".

"Ha ocurrido en Telemadrid, ocurrió en el Campus de la Justicia y ahora ha ocurrido en Arpegio", ha precisado, para agregar que a eso se suma la información sobre que un funcionario ha implicado a González Taboada en el amaño de contratos.

Por todo ello, Ciudadanos ha solicitado las comparecencias de González Taboada en Pleno y, "sobre todo en Comisión", que, a juicio de Zafra, "es el formato más adecuado para tratar estos temas y donde mejor se dilucidan las responsabilidades".

Además, espera que pueda ser este verano y que no se aplace hasta octubre, lo que "sería positivo para la Asamblea y sobre todo para el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Hemos escuchado durante estos dos años que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún problema en ser transparente, en colaborar con la justicia y la realidad es que no está siendo así, en tres ocasiones ha ocurrido que se han perdido papeles y no nos gustaría tener que pedir que haya un Guardia Civil en cada Consejería intentado vigilar que no se pierdan los papeles", ha agregado.

PP: "NO TIENE NINGÚN SENTIDO"

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha manifestado que "esto es más serio que trabajar a golpe de noticia", al tiempo que ha señalado que la Comunidad ha mandado 250.000 folios y 43.000 archivos informáticos de documentación. "Yo creo organizar esto por esa ausencia de documentación no tiene ningún sentido", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que celebrar un Pleno es "imposible" porque se pactó entre todos los grupos que había que modificar los sistemas de megafonía, de votación y de transmisión de datos, "y hasta que se acaben las obras es imposible".

Por otro lado, ha dicho que la comisión de investigación "necesariamente tiene una planificación", porque obliga el reglamento, de manera que "no puede ser que la comisión, que tiene esa planificación ya elaborada, vaya a golpe de la última noticia", que, además, a su juicio, "no tiene trascendencia".

A juicio de Ossorio, la iniciativa de Podemos "es la que está marcando aquí claramente el paso", lo que "se debe a esas instrucciones que dio Pablo Iglesias a Lorena Ruiz Huerta en el WorldPride, donde le dijo 'marketing, marketing, marketing, no hay que soltar la presa'".