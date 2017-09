Un exviceconsejero de Empleo también reclama ser juzgado una sola vez por los ERE

Etiquetas

El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá también ha solicitado ser sometido a un único juicio por el caso de los ERE fraudulentos, en concreto el que se inicia en diciembre próximo contra 22 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la pieza 'política' del caso.

En dos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Barberá pide a la juez María Núñez Bolaños que no dirija contra su patrocinado las piezas separadas por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva y a Matadero de Fuenteobejuna al entender que los hechos incluidos en la pieza 'política' absorberían los que se les imputan en dichas piezas, afectando al principio 'non bis in ídem'.

De este modo, el abogado expone que Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, fue imputado en la causa matriz de los ERE por una serie de hechos que han sido "trasladados en su totalidad" a la pieza del procedimiento específico, "que han sido objeto de acusación y de apertura de juicio oral por delitos continuados de prevaricación y malversación medialmente concursados".

A su juicio, en este procedimiento "hay una identidad de hechos, ya que su instrucción deviene inútil" en cuanto a su patrocinado se refiere, "dado que ya está siendo formalmente acusado" en la pieza 'política' de los ERE, que "aglutina la totalidad de las ayudas concedidas durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 y el 2011".

"De ahí que los hechos objeto de este procedimiento se han de entender subjetivamente comprendidos en los que conforman la acusación a mi representado en el procedimiento específico", subraya el letrado, que considera que "tanto el ámbito temporal --2000 a 2011-- como la cifra que se ha indicado como cuantía --854 millones de euros como mínimo-- no dejan duda sobre el ámbito y dimensión subjetiva" de la pieza 'política'.

El abogado, "en acreditación" de su pretensión de dejar sin efecto la dirección de las piezas de la Faja Pirítica y Matadero de Fuenteobejuna contra su cliente, expone en los escritos consultados por Europa Press lo que se solicita por todas las partes acusadoras en sus escritos de acusación provisional en relación a la pieza 'política'.

En primer lugar, alude al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que, al pronunciarse sobre la responsabilidad civil que se deriva de los hechos "que dibuja como malversadores", solicita "la solidaridad de todos los acusados para devolver a la Hacienda Pública de Andalucía la totalidad de los créditos destinados a la concesión de ayudas sociolaborales" por parte de la Dirección General de Trabajo entre 2000 y 2010 de los programas 31 L y 22 E.

Por su parte, y según relata, la acusación que ejerce el PP-A realiza en su escrito una petición similar en el concepto de responsabilidad civil, "aunque de forma genérica al pedirla de forma solidaria por el total de los créditos concedidos en el periodo de 2000 a 2011 de los programas" citados.

Cabe recordar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado distintos autos en los que ratifica que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los exdirectores de IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano se someterán a un único juicio por el caso de los ERE fraudulentos, el referente a la pieza 'política'.