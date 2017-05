Los fiscales del 'caso Lezo' eluden aclarar a Nieto su situación porque no utilizó la vía oficial al solicitarlo

Etiquetas

Como miembro del Gobierno, sólo puede dirigirse al Ministerio Fiscal a través de Maza

Los fiscales encargados del 'caso Lezo' han respondido al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que no pueden aclararle su situación en esta causa, es decir, si está siendo investigado o no, porque al solicitar explicaciones no utilizó los cauces oficiales.

Así han contestado Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá al escrito que envió Nieto el pasado 9 de mayo a la Fiscalía Anticorrupción en el que exigía que aclarasen si le imputaban algún delito al relacionarle "con una investigación chivada". En caso contrario, reclamó que emitieran una nota aclaratoria matizando o desmintiendo este extremo.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han explicado que Yáñez y García Cerdá han elaborado sendos escritos de respuesta a Nieto en los que comparten el mismo punto de vista y los han trasladado al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para que éste se los haga llegar al 'número dos' de Interior.

En dichos escritos, los fiscales del 'caso Lezo' le recuerdan a Nieto que, como miembro del Gobierno, no puede dirigirse directamente a la Fiscalía, sino que debe hacerlo según está estipulado en el artículo 8.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Dicho artículo establece que "la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado". Sólo el jefe del Ejecutivo podrá hacerlo directamente cuando "lo estime necesario".

NO ES PARTE PERSONADA EN LA CAUSA

En caso de que el secretario de Estado de Seguridad haya pedido aclaraciones a la Fiscalía Anticorrupción a título personal, Yáñez y García Cerdá le contestan que no pueden atender a su requerimiento por no ser parte personada en la causa.

Las fuentes consultadas han indicado que los escritos de los dos fiscales del 'caso Lezo' han sido remitidos este mismo viernes al Ministerio del Interior.