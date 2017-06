Un funcionario dice que era consciente de que el gabinete de López Viejo fraccionó el pago de los actos

Etiquetas

Destaca que Presidencia contrataba a las "mismas empresas" y que recibió órdenes de su superior para abonar las facturas

Un funcionario de la Comunidad de Madrid ha afirmado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que su departamento era "consciente" de que la Administración regional fraccionó el pago de los actos organizados y ha reconocido que recibió indicaciones de la Viceconsejería de Presidencia dirigida por Alberto López Viejo para abonar dichas facturas.

Así lo ha dicho el ex técnico de Apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid Tomás Criado, que ha declarado en el juicio como testigo y ha precisado que aunque el presupuesto dependía de su departamento, los contratos venían "directamente desde Sol", en alusión a la sede de la Presidencia, porque los actos se celebraban allí.

Criado, que ha apuntado que mantuvieron "reuniones periódicas" con López Viejo, ha dicho que no conocían qué empresas organizaban los eventos hasta que llegaban las facturas, ya que nunca dieron el visto bueno a los presupuestos previos.

"ALUVIÓN" DE FACTURAS DE UN MISMO ACTO

Ha destacado que comenzaron a ser "conscientes" de que la Comunidad de Madrid estaba troceando los pagos haciéndolos pasar por contratos menores y abonar menos de 12.000 euros por cada uno de ellos, cuando llegó un "aluvión" de facturas de un mismo acto con conceptos que "cosas que estaban muy relacionadas" --diseño y elaboración de una trasera, alquiler de sillas, cajones de plasma, enmoquetado, decoración floral, ha señalado--. Según marca la ley, si el precio de la organización del acto es menor a este importe no tiene que someterse a concurso público.

En este sentido, ha aseverado que recibió indicaciones desde el Gabinete de López Viejo, concretamente de su asesor Pedro Rodríguez Pendás --también acusado en esta causa-- para que tramitasen el pago de estas facturas, aunque ha matizado que es el departamento de Intervención el que tenía que hacer "el control de legalidad y principios de eficacia administrativa".

Criado ha apuntado que habitualmente sí se contrataban a las mismas sociedades pero que, tras ver estas facturas de "elevado" precio, la Dirección General de la Mujer decidió sacar en 2007 a concurso público abierto tres actos que dependían de este departamento. "Qué curiosidad que las empresas que trabajaban en Sol no se presentaron", ha añadido.

LAS EMPRESAS SE "REPETÍAN"

Por otro lado, el ex director general de Deportes de la Comunidad de Madrid Antonio Garde --que también ha testificado este martes-- ha enfatizado que "se daba la circunstancia de que se repetían" las mismas empresas organizadoras de los actos y que eran contratadas directamente por la sección de López Viejo.

No obstante, ha apostillado que en el caso de su área se preparaban eventos "muy puntuales" que no se podían "programar" y ha subrayado que nunca ha recibido presiones de sus superiores. Además, ha achacado que la Viceconsejería de Presidencia era la encargada de organizarlos debido a que se debían coordinar con la agenda de la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Sin embargo, otros testigos como la ex secretaria general técnica de la Consejería de Justicia e Interior regional Lourdes Manovel y el ex director general de seguimiento presupuestario de la Consejería de Sanidad Eladio Tesouro han remitido sus responsabilidades a la hora de justificar los pagos a Intervención. Han explicado que ellos comprobaban las facturas y ordenaban sus abonos porque los interventores no habían puesto ningún tipo de inconveniente.