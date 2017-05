El único fundador vivo de Triana iniciará acciones legales contra la banda que explota la marca 'Triana'

Etiquetas

Eduardo Rodríguez les acusa de una presunta "conducta ilegal" que podría conllevar "suplantación de identidad" y "plagio"

Eduardo Rodríguez Rodway, el único fundador vivo de la legendaria banda de rock andaluz Triana, ha tomado la decisión de iniciar acciones legales contra el grupo que explota el nombre y la marca de la formación original, al que acusa de una presunta "conducta ilegal" que podría incurrir en "suplantación de identidad" y "plagio".

A través de un requerimiento, el célebre guitarrista y compositor exige a estos músicos que dejen de hacer uso del nombre 'Triana' "de forma inmediata" o de lo contrario acudirá a la "vía judicial". Al mismo tiempo, les concede la posibilidad de llamarse de otra forma que incluya una matización del tipo 'Homenaje a Triana', 'Tributo a Triana' o similares, pero nunca más 'Triana' a secas.

Según un comunicado, Rodríguez Rodway ha defendido durante años que sólo la formación original, de la que formaban parte Jesús de la Rosa y Juan José Palacios Tele, además de él mismo, podía llamarse Triana. Para músico, historia viva del rock español, así como para decenas de miles de fans, la Triana original desaparece el mismo día de 1983 en el que Jesús de la Rosa, cantante y líder del grupo, fallecía en accidente de tráfico.

Además, el comunicado explica que Rodríguez Rodway "nunca compartió" que el otro integrante del trío original, Tele, se rodease de otros músicos para prolongar la vida de Triana más allá de la muerte de Jesús de la Rosa, habida cuenta de que entre los tres fundadores "había un pacto por el que se comprometían a que la banda dejaría de existir si falleciese uno de ellos".

No obstante, es tras el fallecimiento de Juan José Palacios Tele en 2002 cuando Eduardo Rodríguez considera "ya moral y artísticamente inadmisible" que siga existiendo una banda que se llame Triana y toque en directo los temas de Triana, cuando de la misma ya no forma parte ninguno de los integrantes de la formación original.

Eduardo Rodríguez "siempre se ha opuesto" a que la viuda de Juan José Palacios autorizase a los músicos reclutados por su marido a seguir haciendo uso del nombre y el logo de Triana. Y en particular ha tachado de "escandaloso" que interpreten las canciones de la Triana original cuando actúan en directo, al mismo tiempo que hacen uso del nombre Triana.

POSIBLE "DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

De este modo, continúa el comunicado, tras hacer valer sus argumentos reiteradamente en diversos medios de comunicación, recibiendo el apoyo personal de innumerables seguidores de la Triana original, así como de prestigiosos críticos y de aficionados en general a la música española, Eduardo Rodríguez ha decidido dar un paso adelante y llevar sus reivindicaciones al ámbito legal, toda vez que ha llegado a la conclusión de que es la vía que le permitirá ejercer sus derechos intelectuales y artísticos.

Por tal motivo, los abogados del músico sevillano acaban de remitir un requerimiento formal a los representantes de la banda que explota el nombre y la marca 'Triana' en el que se les advierte de que estos músicos está llevando a cabo una presunta conducta "ilegal" en la esfera de la competencia desleal, lo cual podría suponer "suplantación de identidad" de los Triana originales, así como "actos de explotación de la reputación ajena" acumulada por la formación original.

Además, Eduardo Rodríguez, a través de sus abogados, sostiene en el mencionado escrito que la actividad "del "grupo inconsentidamente denominado Triana" podría constituir "un delito contra la Propiedad Intelectual" consistente en "el plagio de una obra intelectual", lo cual, avisa, "no está dispuesto a seguir permitiendo". En el documento se apostilla que estos delitos "conllevan aparejada una pena de hasta cuatro años de prisión".

NO AL USO DEL NOMBRE 'TRIANA'

Por tales motivos, los abogados de Rodríguez Rodway, a fin de "evitar tener que acudir de forma inminente a la vía judicial", instan en su requerimiento al mencionado grupo a que "cese de forma unívoca, inmediata, pública y definitiva del uso del nombre único Triana".

Como alternativa, Eduardo Rodríguez ofrece a la citada banda la posibilidad de una nueva denominación en la que se incluyan las palabras "tributo a Triana", "homenaje a Triana" o "cualquier otro título" que "represente claramente y sin lugar a duda alguna o confusión la condición de grupo distinto del original, genuino y extinguido grupo Triana".

Esta alternativa que concede el célebre guitarrista a la banda que es objeto de sus acciones legales se debe a que, como se explica en el escrito, él "no tiene inconveniente alguno en la existencia de grupos que rindan fiel y respetuoso tributo al grupo del que formó parte, siempre que se exprese con la debida claridad la condición de la banda actuante como grupo interprete de la obra musical de Triana" y no como 'Triana' a secas, para que el público que asiste a esos conciertos no se sienta engañado.

Concluyen los abogados de Eduardo Rodríguez --de los bufetes Legal del Rey y OpenLaw-- subrayando que su cliente tiene el derecho de garantizar la "defensa de su dignidad, honor y prestigio en nombre del grupo Triana y en el suyo propio", en tanto que es el "mejor legitimario de la obra" que, como único fundador vivo de Triana, "firmemente ostenta".